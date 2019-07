Schwerer Unfall in Oberfranken: Frau eingeklemmt

Auto prallte in Gegenverkehr - Fahrerin erlitt schwere Verletzungen - vor 45 Minuten

MATZENBERG - Ein schwerer Unfall ereignete sich am Mittwoch im oberfränkischen Matzenberg nahe Bayreuth: Aus noch ungeklärter Ursache prallte ein Auto beim Abbiegen in den Gegenverkehr. Eine Frau wurde eingeklemmt - sie erlitt schwere Verletzungen.

Gegen 14 Uhr kollidierte ein BMW auf der B22 an der Abzweigung Donndorfer Straße beim Linksabbiegen mit einem Opel. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Autos komplett demoliert. Die Opelfahrerin wurde laut Angaben der Polizei in ihrem Wagen eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen.

Die Feuerwehr befreite sie aus dem Fahrzeugwrack. Anschließend brachte der Rettungsdienst sie in ein Krankenhaus. Die Polizei Bayreuth-Land hat mit der Unfallaufnahme begonnen und ermittelt zur derzeit unklaren Unfallursache. Der Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

