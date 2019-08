Schweres Gewitter über Nürnberg: Brückenfestival abgebrochen

Auch das Taubertal-Festival wurde von einem Unwetter überrascht - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Auf die Sonne folgen Unwetter: Die Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) behielten recht. Am Freitagabend fegten heftige Unwetter über die Region. Das Taubertal-Festival musste sogar unterbrochen werden - und auch das Nürnberger Brückenfestival erwischte es.

+++ Hagelkörner, Starkregen und Sturmböen!. Der Freitagabend in Franken war richtig ungemütlich. Besonders hart traf es die Besucher des Taubertal-Festivals, sie mussten wegen des Unwetters das Gelände räumen. Auch das Brückenfestival musste abgebrochen werden.

+++ Die Regenschauer halten bis zum Samstagmorgen an. Erst in den Abendstunden endet der Regen, es werden Temperaturen um die 23 Grad erreicht. In der Nacht fallen die Temperaturen auf 19 Grad.

+++ Der Sonntag wird fast durchgehend sonnig vorhergesagt. Die Höchsttemperaturen liegen bei bis zu 27 Grad. Erst in der Nacht kommt es dann wieder zu leichtem Regen.