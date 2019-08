Schweres Unwetter über Nürnberg: Brückenfestival abgebrochen

Starkegen und Gewitter machten der Veranstaltung einen Strich durch die Rechnung - vor 1 Stunde

Gerechnet hatte das Publikum mit stimmungsvollen Konzerten an einem lauen Sommerabend, gekommen ist dann aber anders: Wie auch beim Taubertal-Festival in Rothenburg sorgte ein schweres Unwetter sorgte dafür, dass das Brückenfestival abgebrochen werden musste.

Der Soundcheck von "Puts Marie" aus der Schweiz, dem Headliner vom Freitagabend - war praktisch abgeschlossen, als beim diesjährigen Brückenfestival auf einmal der Sturzregen einsetzte. Und wie! Auch langjährige Besucher des Festivals können sich nicht an eine Situation erinnern, in der binnen so weniger Zeit so viel Regen auf die Theodor-Heuss-Brücke und das umliegende Areal niederging.

Der Windruck sorgte dafür, dass der Regen fast horizontal unter die Brücke getragen wurde. Auch Besucher, die sich mittig vor der Main-Stage befanden, waren binnen weniger Sekunden von der Nässe durchtränkt. Sehr schnell schalteten die Veranstalter eine automatisierte Durchsage: " Wegen einer Unwetterwarnung wird das Festival unterbrochen. Bitte verlasst das Gelände!".

Wenige Stunden zuvor war bei Rothenburg o.d.Tauber auch das wesentlich größere Taubertal Open Air wegen einer Unwetterwarnung unterbrochen worden. In Nürnberg versammelte sich hingegen der Großteil des Feiervolks trotz Starkregens zunächst unter der Brücke. Erst als die Organisatoren mit einer Durchsage unmissverständlich klar machten, dass das Brückenfestival für diesen Freitag beendet sei, machten sich die Karawanen der Besucher allmählich auf den Weg vom Gelände.

sl