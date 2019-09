Schwimmer verschwunden: Große Suchaktion im Fichtelsee

130 Einsatzkräfte waren vor Ort - Taucher und Hunde im Einsatz - vor 1 Stunde

FICHTELBERG - 130 Einsatzkräfte von Polizei, Tauchern und DLRG suchten in der Nacht zum Sonntag nach einem vermissten Schwimmer im Fichtelsee in Oberfranken. Die Wasserwacht hatte am Abend einen Schwimmer entdeckt, der plötzlich verschwunden war.

Dutzende Einsatzkräfte der Wasserrettung und Polizei suchten seit Samstagabend nach einem Schwimmer, der im Fichtelsee verschwunden war. © NEWS5 / Bauernfeind



Dutzende Einsatzkräfte der Wasserrettung und Polizei suchten seit Samstagabend nach einem Schwimmer, der im Fichtelsee verschwunden war. Foto: NEWS5 / Bauernfeind



Bei einer Kontrollfahrt über den Fichtelsee hatten Mitglieder der Wasserwacht laut Polizeiangaben zunächst drei Schwimmer gesehen, wenig später mussten sie jedoch feststellen, dass eine Person fehlte. Da nicht klar war, ob der Schwimmer möglicherweise untergegangen war, lösten die Wasserwachtler einen Alarm aus.

Insgesamt 130 Einsatzkräfte von Polizei, Wasserrettung und auch Taucher waren bis in die frühen Morgenstunden vor Ort. "Der komplette See wurde massiv abgesucht", berichtet ein Sprecher der Polizei Oberfranken am Sonntag. Taucher hatten dabei mit sehr schlechten Lichtverhältnissen zu kämpfen.

Suche am Morgen abgebrochen

Ein Polizeihubschrauber kreiste über den See und auch Spürhunde kamen zum Einsatz - sie wurden unter anderem per Boot über den See gefahren. Aber auch mit Hilfe eines Sensorgeräts konnte keine Person entdeckt werden. Die Suchmaßnahmen auf dem See wurden am Sonntagmorgen eingestellt - am Uferbereich sind jedoch weiterhin Einsatzkräfte vor Ort.

Man gehe derzeit nicht davon aus, dass tatsächlich eine Person ertrunken ist. Wie der Sprecher mitteilte, werden weder einer Person vermisst, noch wurden Kleidungsstücke am Ufer des Sees entdeckt. Daher ist derzeit nicht geplant, die Suche am Sonntag fortzusetzen.

Bilderstrecke zum Thema Fichtelsee: 130 Einsatzkräfte suchen nach verschwundenem Schwimmer Über hundert Einsatzkräfte suchten in der Nacht zum Sonntag am Fichtelsee nach einem Schwimmer, der im Wasser plötzlich verschwunden war. Taucher, ein Polizeihubschrauber und auch Suchhunde kamen zum Einsatz. Am frühen Morgen wurde die Suche eingestellt, da sich keine Hinweise auf eine vermisste Person ergaben und auch keine Kleidung aufgefunden wurde.



Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

jm