"Shelf Cloud", Tattoos und heiße Shows: Alle Bilder vom Wochenende

Den Franken war zum Ende des Aprils einiges geboten - vor 25 Minuten

NÜRNBERG - Während am Samstag in der Nürnberger Arena die Tattoo-Nadeln surrten, beobachteten im Freien Hunderte Franken die eindrucksvolle "Shelf Cloud" am Himmel. Doch auch ansonsten war viel los in der Region: Manche kämpften gegen das Artensterben, andere gaben beim Volksfestlauf Gas und in Forchheim eröffneten die Biergärten.

Bilderstrecke zum Thema Spektakuläre Bilder: Gewaltige "Shelf Cloud" rollt über Franken Am frühen Samstagabend zogen schwere Gewitter über Mittelfranken. Bevor Regen und Hagel niederprasseln konnten, sorgte allerdings eine sogenannte "Shelf Cloud" für gespenstische Atmosphäre am Himmel. Viele User schickten uns ihre Bilder, hier gibt es eine Auswahl.



Bilderstrecke zum Thema "Extinction Rebellion": Klimaaktivisten betrauern Artensterben Klimaaktivisten haben am Samstag deutschlandweit mit einer ungewöhnlichen Protestaktion auf sich aufmerksam gemacht: Unter dem Label "Extinction Rebellion" demonstrierten die Teilnehmer gegen das Artensterben. In Nürnberg marschierte ein Trauerzug mit Grabkreuzen, Trommeln und einem Sarg durch die Stadt, um das Aussterben der Tierarten symbolhaft aufzuzeigen.



Bilderstrecke zum Thema Rasant durch die Budenstraßen: Viele Teilnehmer beim Volksfestlauf Bereits zum zehnten Mal rief der Post SV am Samstag zum traditionellen Volksfestlauf an den Nürnberger Dutzendteich. In verschiedenen Disziplinen zeigten kleine und große Sportler ihr Können.



Bilderstrecke zum Thema Livemusik und kühle Drinks: Herzogenauracher feiern Spring Break Am Samstagabend zog es die Herzogenauracher in ihre Kneipen. Dort stieg das legendäre Spring-Break-Festival, an dem insgesamt 13 Lokale teilnahmen. Bei Livemusik und kühlen Getränken genossen die Besucher den Abend.



Bilderstrecke zum Thema Weil's auch im Regen schmeckt: Forchheim eröffnet die Bierkeller-Saison 2019 Nach drei Schlägen war es soweit: Am Samstag eröffnete Bierkönigin Miriam I. um kurz nach 17 Uhr die Bierkeller-Saison in Forchheim. Forchheims Bürgermeister Franz Streit war zwar über das Wetter nicht erfreut, stellte aber klar, dass dies kein Hinderungsgrund sei: "Bei schönem Wetter kann jeder feiern".



Bilderstrecke zum Thema Heiße Shows, schrille Kunst: So war die Tattoo-Expo in Nürnberg Die Tattoo-Szene ist teils schrill, teils anrüchig, manchmal hart, oft aber ziemlich kreativ. Bei einer Expo in der Nürnberger Arena zeigten Künstler wie begabt sie an der Nadel sind. Heiße Shows sorgten für staunende Blicke. Wir haben die Bilder!



Bilderstrecke zum Thema Buschtrommler und Folklore: Frühlingsfest wird zum Afrika-Tempel Unter dem Motto "Afrika, Afrika!" gaben am Donnerstag auf dem Frühlingsfest viele Künstler einen kleinen Einblick in die unglaublich vielfältige Kunst und Kultur des Kontinents – mit allem, was dazugehört: von heißen Showeinlagen authentischer Buschtrommler über Tanz und Folklore bis hin zur "DJ Party – Hello Afrika". Musikalische Höhepunkte des Abends waren die Auftritte von "Project African Gospel" und der Afro-Reggae-Band "Tropical Beat".



mch