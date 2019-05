Show in Fürth abgesagt: Musical-Fans bangen um ihr Geld

Staatsanwaltschaft soll bereits gegen den Veranstalter ermitteln - vor 56 Minuten

NÜRNBERG - Fans, die sich auf eine Musical-Version des 70er-Jahre-Hits "Eis am Stiel" gefreut haben, werden derzeit bitter enttäuscht: Der Veranstalter der Vorstellungen hat kürzlich Insolvenz angemeldet. Die Show nun nicht sehen zu können, ist schlimm genug - doch möglicherweise bleiben die Ticketkäufer auch noch auf ihren Kosten sitzen. Gegen den Geschäftsführer soll wegen Betrugs ermittelt werden.

Mädchen, Partys und die Jagd nach sexuellen Erlebnissen: Die Freunde Benny, Johnny und Momo lösten in den 70er-Jahren einen regelrechten Hype aus. Die drei Hauptfiguren der israelischen Sexkomödie "Eis am Stiel" sorgten für viele Lacher auch vor den Fernsehern in Deutschland. Aufgrund des Erfolges des Films wurden mehrere Fortsetzungen produziert und schließlich auch ein Musical kreiert.

Eben jenes sorgt in der Region gerade für Ärger, oder vielmehr der Veranstalter, der die Tickets an die fränkischen Zuschauer verkauft hat. Denn das Unternehmen "TICO Ticket Collection UG", sesshaft in Frankfurt an der Oder, hat während der Tour durch Deutschland Insolvenz angemeldet. Laut eines Artikels in der Pforzheimer Zeitung kann es also passieren, dass diejenigen, die Karten gekauft haben, auf ihren Kosten sitzen bleiben. Dies würde auch die Fans aus der Region betreffen: Eine für Sonntag, 5. Mai, geplante Vorstellung in Fürth entfiel, auch die Show für den 16. Juni in Bamberg ist abgesagt.

Extra Hotels gebucht

Eine Betroffene aus dem Landkreis Roth, die selbst Tickets für das Musical in Augsburg gekauft hatte, berichtet von der chaotischen Abwicklung des Betreibers. Erst fünf Tage vor dem Termin wurde Diana Schirrmann per Mail benachrichtigt, dass die Aufführung abgesagt und der Veranstalter insolvent ist. Davor erschien ihr bereits der Kauf der Tickets dubios: So wartete sie zum Beispiel nach der Bezahlung vier Wochen auf ihre Karten.

"Erst nach dem Schreiben mehrerer Mails bekamen wir endlich die Karten", erzählt sie. Die Betroffenen haben sich inzwischen in einer Facebook-Gruppe zusammengeschlossen. "Dadurch weiß ich, dass sich die Karten auch sehr voneinander unterscheiden." Auch, dass viele Leute bereits Hotels in den Austragungsstädten gebucht hatten, weiß sie durch den Austausch in der Gruppe.

So sahen die Tickets aus, die Diana Schirrmann erhielt. © Diana Schirrmann



Wie die Ticketbesitzer wieder an ihr Geld kommen, wissen sie nicht. Man habe jedoch vor, zu klagen. Auch Darsteller des Musicals sollen sich in der Facebook-Gruppe befinden.

Dem Artikel der Pforzheimer Zeitung zufolge wird gegen den Geschäftsführer von Tico bereits wegen Betruges ermittelt, wie auch ein Staatsanwalt aus Brandenburg bestätigt haben soll. Vor zehn Jahren war er demnach schon einmal wegen Betrugs vor Gericht. Die Pforzheimer Zeitung zitiert außerdem eine Frau, die ihrerseits Anzeige erstattet hat. Auch sie hatte im September Karten für das Musical beim Veranstalter gekauft und sich über das unseriöse Erscheinungsbild der Eintrittskarten gewundert. Sie hätten ausgesehen, wie selbst am Computer gedruckt. Reihe und Sitzplatznummer seien mit Kuli eingetragen gewesen - ähnlich wie auf den Tickets, die Diana Schirrmann erhielt.

Absage via E-Mail

Auch die Stadthalle Fürth, in der das Musical hätte aufgeführt werden sollen, bekommt die Unkosten, die im Vorfeld der Veranstaltung angefallen sind, vermutlich nicht zurückerstattet. Wie das Veranstaltungshaus mitteilt, habe man nur eine E-Mail bekommen, in der die Betreiber über die Insolvenz und den Ausfall der Show in Kenntnis gesetzt wurden. Auch sie haben bisher niemanden von Tico erreicht. Der Versuch unserer Redaktion, den Veranstalter am Montag für eine Stellungnahme telefonisch zu kontaktieren, scheiterte ebenfalls.

"Wir haben zumindest mal eine Liste mit den entstandenen Unkosten erstellt", heißt es von der Stadthalle. Viele Ticketkäufer, die nun nicht weiterwissen und ihr Geld zurück haben wollen, rufen seither auch in Fürth an. Da die Stadthalle aber nur Ausrichtungsort ist und nicht Veranstalter, können die Mitarbeiter den verärgerten Kunden nicht helfen.

Besonders pikant: Über die Homepage von Tico sind noch immer Tickets für eine Veranstaltung mit dem Namen "Das große Schlagerinferno" zu kaufen.