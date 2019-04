Sicher zur Schule: Polizei kontrolliert nach Ferienende verstärkt

NÜRNBERG - Die Osterferien gehen zu Ende, am Montag geht es zurück in die Klassenzimmer - und damit auch auf den Schulweg. Die Polizei warnt zum Schulbeginn verstärkt vor den Gefahren, die unterwegs für Schüler lauern und will mit Kontrollen gegensteuern.

Zum ersten Schultag am kommenden Montag und Dienstag stellt die Polizei in Mittelfranken die Schulwegsicherheit in den Mittelpunkt ihrer Arbeit . Zusammen mit der Kommunalen Verkehrsüberwachung sollen Kontrollen durchgeführt werden. Im Fokus stehen Raser im Bereich von Schulen, Autofahrer, die verbotswidrig halten oder parken, sowie Eltern, die "vergessen" ihre Sprösslinge anzuschnallen bzw. auf einen Kindersitz zu setzen. Ziel der Kontrollen ist es laut Polizei, das Bewusstsein für Gefahren des Schulweges nach den Osterferien wieder zu schärfen.

Bei Verstößen wollen die Beamten Betroffene mit einem Verwarnungsgeld belegen oder gegebenenfalls Anzeige erstatten. Denn Kinder sind die schwächsten Verkehrsteilnehmer und bedürfen deshalb besonderer Aufmerksamkeit im Straßenverkehr.

Polizei und Verkehrsüberwachung bitten alle Autofahrer:

- Fahren Sie an Schulen besonders vorsichtig und halten Sie Tempolimits unbedingt ein. Halten Sie die vorgeschriebene Schrittgeschwindigkeit in verkehrsberuhigten Bereichen ein.

- Fahren Sie langsam und seien Sie bremsbereit, wenn Kinder in Sichtweite sind. Vorsicht an Ampeln und Zebrastreifen, vor allem Grundschüler halten sich nicht unbedingt an die Regeln.

- Parken Sie nicht an Einmündungen, in Kreuzungsbereichen, auf Geh- und Radwegen oder an anderen Stellen zu parken, an denen das Parken verboten ist. Vor allem sollten Sie an Schulen nicht in zweiter Reihe parken und Halteverbote dort beachten. Lassen Sie ihre Kinder nicht im absoluten Halteverbot ein- oder aussteigen.

- An Bus- und Straßenbahn-Haltestellen sollten Autofahrer immer damit rechnen, dass Kinder unvermittelt über die Straße laufen.

- Sichern Sie ihre Kinder mit dem Gurt oder gegebenenfalls mit einem Kindersitz.

