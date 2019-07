Sicherheitsauflagen verändern das Aussehen des Annafestes

Eine ganze Region freut sich ein fröhliches Beisammensein - vor 26 Minuten

FORCHHEIM - Am Freitag, 26. Juli, beginnt das 179. Forchheimer Annafest, nach der Erlanger Bergkirchweih und der Fürther Michaelis-Kerwa das größte Volksfest der Region. Bei gutem Wetter werden rund eine halbe Million Besucher im Kellerwald oberhalb der Stadt erwartet. Immer neue Sicherheitsauflagen sorgen jedoch für Diskussionen vor dem Anstich.

100 Buden, Fahrgeschäfte und Bierkeller sorgen für ein stimmungsvolles Bild unter den Laubbäumen des städtischen Waldes. Stimmung gab es in der Kreisstadt jedoch schon im Vorfeld. Seit Jahren ist das Erscheinungsbild der 24 Bierkeller ein Zankapfel im Stadtrat. Strittig ist insbesondere, ob Plastiküberdachungen und wenig ansehnliche Nebengebäude auch außerhalb des Annafestes geduldet werden. Auch wer für den Neubau der teils in die Jahre gekommenen Toilettenanlagen zuständig ist, sorgt für Diskussionen zwischen den 14 Brauereien, die auf dem Fest ihr Bier ausschenken, den Kellerpächtern und der Stadt.

Der Aufbau zum Forchheimer Annafest 2019 ist in vollem Gange: Bierbänke werden im Kellerwald aufgebaut und die ein oder andere Schraube festgezogen. Damit die Fahrgeschäfte stehen und die Kellerwirte bestens gerüstet sind für den Startschuss am Freitag, 26. Juli.

In diesem Jahr kamen Sicherheitsauflagen hinzu, die das Aussehen der Keller nochmals verändert haben: Stabmattenzäune aus Metall wurden vor die traditionellen Holzzäune auf den Bierkellern geschraubt. "Die Umwehrungen müssten ertüchtigt werden", begründete Forchheims Bauamtsleiter René Franz die unpopuläre Entscheidung. Hintergrund ist die Bayerische Bauordnung. Sie sieht vor, dass bei einer möglichen Absturzhöhe von einem halben Meter "Umwehrungen" von mindestens 1,10 Metern angebracht werden müssen.

Forchheims Oberbürgermeister Uwe Kirschstein (SPD) verwies auf Unfälle, die es in der Vergangenheit mit Kindern gegeben habe, die die Holzzäune bestiegen hatten. Zudem dürfen die Biergarnituren nicht mehr unmittelbar an den Zäunen aufgestellt werden, ebenfalls um Stürze zu verhindern. Zusätzlich ist – wie im vergangenen Jahr – das Stehen und Tanzen auf Tischen und Bänken verboten. Doch noch nicht genug der Sicherheitsauflagen: Auf den unteren Kellern wurden vor einer Musikbühne große Stahlbügel montiert. Sie sollen gewährleisten, dass es vor der Bühne nachts nicht zu Staus kommt, wodurch Rettungskräfte behindert werden könnten.

