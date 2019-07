Sie haben abgestimmt: Hier gibt's das beste Eis der Region!

Wir verraten, welche Eisdiele das Rennen gemacht hat - vor 29 Minuten

NÜRNBERG - Über 4000 User haben bei unserem Voting "Frankens beste Eisdiele" mitgemacht - und jetzt steht der Sieger fest! Aus 13 Eisdielen der Region durften Sie den Eis-Meister küren. Wir verraten, wer es an die Spitze geschafft hat.

Bilderstrecke zum Thema Sie haben abgestimmt: Das ist die beste Eisdiele Frankens! Ein Hitzerekord jagt den nächsten. Für Abkühlung sorgen neben Badeseen und Schwimmbäder auch die Eisdielen der Region. Wir haben unsere User nach ihren Favoriten gefragt - und so sieht das Ergebnis aus!



Den ersten Platz – und das mit Abstand – erreichte die Eisdiele "De Rocco" in Schwabach mit 871 Stimmen. Bravissimo! Luca De Rocco freute sich über die Ehre: "Wir sind superstolz darauf!"

Die stolzen Sieger: Luca de Rocco (2. v. li.), Italia de Rocco (2. v. re.) und Guido de Rocco (re.) ließen sich von NN-Redakteur Thomas Corell (li.) die Urkunde überreichen. © Anne Kleinmann



Die stolzen Sieger: Luca de Rocco (2. v. li.), Italia de Rocco (2. v. re.) und Guido de Rocco (re.) ließen sich von NN-Redakteur Thomas Corell (li.) die Urkunde überreichen. Foto: Anne Kleinmann



Das Eiscafé "De Rocco" ist seit 50 Jahren eine Institution in Schwabach und unter anderem amtierender Vizeweltmeister der Eismacher. Als Auszeichnung erhielt die Familie unsere Urkunde, die NN-Redakteur Thomas Correll überreichte.

Den zweiten Platz machte ein Eiscafé, das sich als Ausflugsziel in den Sommerferien anbietet: Im "Cortina" im schönen Coburg schlecken 571 Naschkatzen ihr Eis am liebsten. Dritter wurde die "Eisboutique Bedolli" in Eibach, ein echter Familienbetrieb. Hier gibt es zum Beispiel ein Kärwa-Eis mit Nürnberger Rotbier. Herzlichen Glückwunsch!