Ob urig oder modern, auf dem Berg oder nah am Wasser - in Franken locken verschiedenste Biergärten hungrige und vor allem durstige Gäste an. Wir haben unsere Leser gebeten, für ihre Lieblings-Biergärten abzustimmen. Der Biergarten Geflügelhof ist in unserem Online-Voting auf Platz 21 gelandet. Bis zu 200 Personen finden in dem Biergarten Platz, der im Sommer viele Schattenplätze bietet. © Alexander Neumann