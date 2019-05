Sie haben gewählt: Das sind die schönsten Biergärten der Region!

25 kleine Paradiese laden zum Biertrinken und Verweilen ein - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Entscheidung ist gefallen: Sie haben aus 25 fränkischen Biergärten für Ihren Favoriten abgestimmt und den schönsten Biergarten der Region gewählt. Hier geht es zum Endergebnis.

Ob im Frühling oder Hochsommer: Franken ist ein wahres Biergarten-Paradies. Sobald das Wetter passt, genießen die Gäste ein kühles Helles und die Brotzeit im Grünen. Von der Fränkischen Schweiz bis zum Fränkischen Seenland bieten zahlreiche Biergärten in der Region selbstgebrautes Bier, ein schattiges Plätzchen für die ganze Familie und Natur pur.

Doch wo ist es in der Region am schönsten? Vom 26. April bis zum 10. Mai stimmten Sie auf nordbayern.de für Ihren Favoriten ab. Insgesamt 25 Biergärten standen zur Auswahl und jetzt ist es endlich soweit. Wir präsentieren den schönsten Biergarten der Region 2019!

Bilderstrecke zum Thema

Ob urig oder modern, auf dem Berg oder nah am Wasser - in Franken locken verschiedenste Biergärten hungrige und vor allem durstige Gäste an. Unsere Nutzer durften für ihre Lieblings-Plätzchen zum Verweilen abstimmen. Nun steht der Sieger fest - in diesem Sinne Prost!