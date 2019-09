Sie kam nicht in der Schule an: 13-Jährige in Franken vermisst

LAUFACH - Seit Donnerstagmorgen fehlt von Ella Taskiran jede Spur. Die 13-Jährige wollte, wie gewöhnlich, zu ihrer Schule - doch dort kam das junge Mädchen nie an. Bislang schlugen alle Suchmaßnahmen der Polizei fehl.

So sieht Ella Taskiran aus. Seit Donnerstagmorgen fehlt von ihr jede Spur. © Polizei Unterfranken



Es war ein ganz gewöhnlicher Tag für Ella Taskiran. Die 13-Jährige machte sich auf dem Weg zu ihrer Schule, ging in Laufach im Landkreis Aschaffenburg los. Wie immer. Doch dort kam sie nie an. Angehörige meldeten das junge Mädchen wenig später bei der Aschaffenburger Polizei als vermisst. Bislang, das betonen die Ermittler, schlugen alle Suchmaßnahmen fehl, auch die Bundespolizei ist involviert. "Dem derzeitigen Ermittlungsstand nach kann nicht ausgeschlossen werden, dass die 13-Jährige mit dem Zug in das Saarland nach Dillingen im Landkreis Saarlouis gefahren ist", heißt es in einer Pressemitteilung. Warum die Behörden zu dieser Annahme kommen, bleibt unklar. Aktuell liegen keine Hinweise auf eine Straftat vor.

Die 13-Jährige kann wie folgt beschrieben werden:

Etwa 160 Zentimeter groß, kräftige Figur

Dunkelbraune, schulterlange Haare, Brille

Bekleidet mit einer schwarzen Jacke, einem weißen Pullover, schwarzer Hose, weißen Turnschuhen mit auffälligen orangen Streifen, außerdem hat sie eine schwarz-weiße Tasche dabei

Wer das Mädchen möglicherweise gesehen hat oder Hinweise zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort geben kann, wird dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 06021/857-0 bei der Polizei Aschaffenburg zu melden.