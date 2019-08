Sommer im Endspurt: Nur ein paar Tage bleibt es noch warm

In der Nacht auf Freitag kann es zu Gewittern kommen - vor 12 Minuten

NÜRNBERG - Drei Tage hat der Sommer noch: Fast 30 Grad werden am Freitag, Samstag und Sonntag erwartet. Danach müssen Sonnenanbeter allerdings ganz stark sein.

+++ Während es am Donnerstag in Oberfranken teilweise heftig krachte und regnete, blieb es in Mittelfranken bei schwülen 28 Grad - abgesehen von einigen Regenfällen und leichten Gewittern - verhältnismäßig ruhig.

+++ In der Nacht auf Freitag kann es hin und wieder etwas regnen, dann aber steigt das Thermometer wieder auf 28 Grad an. Diese Temperaturen halten sich bis weit in den Abend. Die Schauer- und Gewitterneigung ist dem Wetterochs zufolge eher gering.

+++ Auch der Samstag und Sonntag zeichnet dieses sonnige Bild weiter fort. Die Temperaturen nähern sich aktuellen Prognosen zufolge den 30 Grad, knacken die Marke aber nicht ganz. Am Samstag soll es sonnig und trocken bleiben, am Sonntag steigt dann das Regenrisiko.

+++ Der Montag präsentiert sich bei 20 Grad und Regen dann von seiner unfreundlichen Seite - und wenn man die groben Prognosen für die nächsten 14 Tage betrachtet, war es das mit dem Sommer: Die Temperaturen der kommenden zwei Wochen bewegen sich nur noch um die 20 Grad. Mit anderen Worten: Der Herbst ist da.