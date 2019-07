Sommerferien beginnen: Das müssen Sie beachten

MÜNCHEN - Endlich frei: Am Freitag beginnen für Millionen Schüler in Bayern die Sommerferien. Während sich die einen über die freie Zeit freuen, stellt sich der Freistaat auf Staus, volle Züge und Hunderttausende Fluggäste ein. Die Hitze könnte die Wartezeiten für Reisende noch erschweren.

Staus auf den Autobahnen gehören in der Hauptferienzeit dazu - an diesem Wochenende soll es laut ADAC aber besonders voll auf den Straßen werden. © Marc Müller/dpa



Für sie dürfte es der Höhepunkt des Jahres sein: 1,66 Millionen Schüler starten am Freitag in Bayern nach der Zeugnisausgabe in die großen Ferien. Doch für viele Reisende könnte der Ferienbeginn zur Geduldsprobe werden. Der ADAC warnt vor dem staureichsten Wochenende des Sommers.

Fahrverbote in Österreich

Dabei sind die Autobahndirektionen bemüht, Belastungen für alle Reisenden gering zu halten. "Wir versuchen, die Baustellen so weit wie möglich um den Ferienbeginn herum zu takten", erklärt Tobias Bäumler, Leiter der Dienststelle Fürth der Autobahndirektion Nordbayern. Er hat auch einen Tipp, wie man möglichst zügig in den Urlaub kommt: Unter der Woche sei in den Ferien auf den bayerischen Autobahnen tendenziell sogar weniger Verkehr als an sonstigen Werktagen im Jahr. Daran sollte man möglichst seine Reisetage ausrichten, rät Bäumler.

Und auch Bayerns Verkehrsminister Hans Reichhart (CSU) hat einen Tipp parat: Er empfiehlt, vor der Abreise einen Blick auf die App Bayerninfo zu werfen, die in Echtzeit Staus bayernweit meldet.

In Österreich gibt es für Urlauber besondere Einschränkungen: Dort gilt seit kurzem ein Fahrverbot für Ausweichstrecken durch Ortschaften. Von der Autobahn dürfen nur Anwohner oder Touristen mit einem Ziel in der Umgebung abfahren. Die österreichische Polizei hatte bereits in den Pfingstferien hunderte Autofahrer zurückgewiesen.

Auch fernab der Straßen macht sich der Ferienbeginn bemerkbar. Die Flughäfen in München und Nürnberg erwarten bis Sonntag mehr als 400.000 Fluggäste. Die Deutsche Bahn stellt sich auf volle Züge in Richtung Nord- und Ostsee sowie Österreich und Italien ein, das Fernbusunternehmen Flixbus will - wenn nötig - Doppeldecker- und Zusatzbusse einsetzen. Es kann also eng werden.

Erstes Ferienwochenende startet ungemütlich

Urlaubsreisende müssen nicht nur mit Verzögerungen, sondern auch mit hochsommerlichen Temperaturen rechnen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes klettert das Thermometer am Freitag auf bis zu 38 Grad. Die Stauhilfe des Hilfswerks Johanniter soll Autofahrer bei Bedarf durch Motorradstaffeln mit Wasser versorgen. Auch die Deutsche Bahn will zusätzliche Flaschen in ihren Zügen mitnehmen und prüft Klimaanlagen öfter als sonst.

Das erste Ferienwochenende wird dann allerdings ungemütlich. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes ziehen am Samstag vom Südwesten her Gewitter auf. Sie bringen teilweise Starkregen mit sich, die Temperaturen sinken auf 24 bis 30 Grad - und es wird deutlich schwüler. Gerade wer zum Urlaubsbeginn in die Berge will, hat Pech. In den Alpen ist die Gefahr heftiger Gewitter am größten.

