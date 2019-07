Sommerlich-heiße Temperaturen am Abend

Donnerstag wird wohl der heißeste Tag der Woche - vor 10 Minuten

NÜRNBERG - Hoch Yvonne hat Franken weiter fest im Griff: Am Dienstag ist bei 34 Grad perfektes Badewetter angesagt - nahezu gnadenlos scheint die Sonne vom Himmel. Niederschläge sind nicht in Sicht und in den nächsten Tagen wird es sogar noch heißer. Stellenweise kann sogar die 40-Grad-Marke fallen.

Bilderstrecke zum Thema Tipps gegen heiße Nächte: So schläft man trotz der Hitze gut Es ist heiß, und es bleibt auch erst einmal heiß. In vielen Wohnungen kühlt es leider auch in der Nacht kaum ab, die Temperaturen sind vor allem im Dachgeschoss richtig hoch. Das Resultat: Man dreht sich, schwitzt, blickt auf die Uhr und findet einfach nicht zur Ruhe. Damit Sie trotz der hohen Temperaturen gut und erholsam schlafen, haben wir die besten Tipps zusammengestellt.



+++ Die Sonne strahlt den ganzen Dienstag: Schon den ganzen Tag ist es bei über 30 Grad hochsommerlich warm und das wird sich auch in den Abendstunden nicht ändern.

+++ Am Mittwoch wird es noch einmal wärmer. 35 Grad sind dann keine Seltenheit, in Bamberg kann es bis zu 39 Grad warm werden. Nicht einmal Wärmegewitter bringen Abkühlung - die Wetterlage ist so stabil, dass es bis Ende der Woche trocken bleibt.

+++ Am Donnerstag wird laut den Berechnungen des DWD das Temperaturmaximum erreicht - Franken kommt dann bei Temperaturen um die 36 Grad ordentlich ins Schwitzen. Stellenweise kann es auch noch heißer werden.