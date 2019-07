Sonne drängt die Regenwolken zum Wochenstart zurück

Die Temperaturen knacken wieder die 20-Grad-Marke - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die kühlen und regnerischen Tage scheinen nun langsam vorüber zu sein. Der Wochenstart ist mild, mit weniger Wolken und vor allem viel weniger Regen als in den letzten Tagen. Es lohnt sich also ein Besuch in den Biergärten, Freibädern und Eisdielen.

+++ Der Montag beginnt noch relativ frisch, mit Temperaturen um die 13 Grad. Im Verlaufe des Tages gibt sich die Sonne aber ordentlich Mühe und treibt die Gradanzeige auf bis zu 21 Grad hinauf.

+++ Der Dienstag geht ähnlich weiter: Erneut startet der Tag mit 13 Grad, es bleibt aber bis zum Abend wolkenlos. Nach bis zu 22 Grad am Nachmittag bedeckt eine leichte Wolkenschicht den Abendhimmel.

+++ Richtig sommerlich wird es bereits wieder am Mittwoch: Sonnige 25 Grad bieten die perfekte Gelegenheit, ein erfrischendes Eis zu schlecken oder im Freibad zu planschen.