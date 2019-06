Sonne pur: Der Dienstag bringt bis zu 33 Grad

NÜRNBERG - Beim morgendlichen Blick aus dem Fenster konnte man fast nicht glauben, was sich noch am Vorabend vielerorts in der Region abgespielt hatte: Kräftiger Wind war durch Nordbayern gefegt, hier und da gab es Gewitter. Für den Dienstag stehen allerdings wieder alle Zeichen auf Sommertag - es wird richtig heiß.

+++ Am Dienstag ist vom Unwetter des Montags nichts mehr zu spüren. Der fränkische Wetterochs prophezeit bis zu 33 Grad. Bei wolkenfreiem Himmel wird es in der Region also ziemlich heiß.

+++ Auch auch am Mittwoch erwarten uns dann wieder rund 15 Sonnenstunden, dabei bleibt es ganztägig sehr warm: Im Laufe des Tages steigen die Temperaturen auf bis zu 32 Grad - Regen ist nicht in Sicht. Nachts kühlt es in Nürnberg gerade einmal auf 18 Grad ab.

+++ Am Donnerstag gibt es dann aber mal einen Tag Pause vom Hochsommer-Wetter: Bei maximal 20 Grad wird von Wetterexperten reichlich Regen erwartet. Der sonst so blaue Himmel wird von vielen Wolken verdeckt. Doch für Sommer-Fans gibt es keinen Grund für lange Gesichter - denn schon am Freitag steigt das Quecksilber wieder auf bis zu 27 Grad.

