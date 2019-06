Sonne pur: Der Freitag powert mit 32 Grad

Am Wochenende bleibt es warm, aber bewölkt - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Pünktlich zum Wochenende wird es wieder sommerlich: Bis zu 32 Grad sind am Freitag drin. Die Gelegenheit also, die Badesachen und die Sonnenbrille einzupacken. Auch der Samstag zeigt sich recht freundlich, wird allerdings etwas bewölkt. Am Sonntag kühlt es noch ein wenig stärker ab, es könnte zusätzlich regnen.

+++ Am Freitag kann sich Franken auf einen sonnigen und sommerlichen Start ins Wochenende freuen: Warme Luft bringt Maximaltemperaturen von bis zu 32 Grad! Perfekte Bedingungen also, um sich in einem Freibad der Region ins kühle Nass zu stürzen oder einem der vielen Biergärten einen Besuch abzustatten.

+++ Am Wochenende kühlt es um einige Grad ab, es wird ein wenig bewölkter. Mit Blick auf die Wetterdienste lässt sich momentan sagen, dass die Chancen für Gewitter und Regen eher niedrig stehen, ganz auszuschließen sind sie aber nicht. Die Temperaturen bewegen sich tagsüber im Bereich von 26 am Samstag und 24 Grad am Sonntag.

+++ Der fränkische Wetterochs geht davon aus, dass Schauer und Gewitter in der Nacht vom Samstag zum Sonntag über die Region ziehen. Diese könnten für Abkühlung sorgen, wenn die Prognose eintrifft, läge die Maximaltemperatur bei rund 23 Grad.

