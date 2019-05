Sonne, Regen, Wolken: Das Wetter bleibt unbeständig

Temperaturen steigen auf maximal 17 Grad an - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Eine gute und eine schlechte Nachricht: Es wird zwar deutlich wärmer, aber das Wetter bleibt wechselhaft. In den nächsten Tagen ziehen immer wieder Regenwolken über die Region hinweg.

+++ Die Temperaturen steigen am Mittwoch an, nämlich auf bis zu 17 Grad. Doch auch die Regenwahrscheinlichkeit erhöht sich, vor allem am Abend kann es zu Niederschlägen kommen. Der Schirm sollte aber lieber den ganzen Tag dabei sein.

+++ Der Donnerstag kommt ähnlich trist daher: Regen und Wolken bestimmen das Wetter. Die Temperaturen liegen bei rund 16 Grad.

+++ Und auch der Freitag bringt wenig Abwechslung in den Trend. Zwar wird es am Vormittag sonnig, doch über Mittwoch ziehen Regenwolken auf.

Quellen: nordbayern.de / wetterochs.de / wetter.de / wetter.com