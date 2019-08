Sonne satt: Der Sommer zeigt sich von seiner besten Seite

Bis zu 13 Stunden Sonnenschein am Freitag - vor 55 Minuten

NÜRNBERG - Die trüben Tage sind erstmal Geschichte: Bis Mitte nächster Woche wird die Region mit Sonnenschein und nahezu hochsommerlichen Temperaturen verwöhnt. Einzig und allein am Sonntag könnte es krachen.

+++ Der Sommer ist zurück und bleibt übers Wochenende: Den Auftakt macht der Freitag mit Höchsttemperaturen bis zu 26 Grad. Bis auf vereinzelte Wolken trübt nichts die Strahlkraft der Sonne.

+++ Auch am Wochenende locken strahlender Sonnenschein und 28 Grad nach draußen. Ideale Bedingungen, um am Samstag dem Freibad noch einmal einen Besuch abzustatten. Grillpartys und Co. sind am Sonntag allerdings keine gute Idee: Laut wetter.de drohen ab 16 Uhr Gewitter.

+++ Das Hoch wird bis voraussichtlich Mitte nächster Woche anhalten. Von Montag bis Mittwoch sind ein strahlend blauer Himmel und Temperaturen um die 30 Grad zu erwarten.

