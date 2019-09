Sonne satt: Ein Herbstwochenende, wie es im Buche steht

Tagsüber Temperaturen bis zu 23 Grad erwartet - vor 55 Minuten

NÜRNBERG - Nachts ist es zwar frisch, dafür zeigt sich das Wetter tagsüber von seiner besten Seite: Strahlender Sonnenschein und bis zu 23 Grad locken am Wochenende ins Freie.

+++ Offiziell beginnt der Herbst erst am Montag und daran scheint sich das Wetter in der Region auch zu halten. Es bleibt trocken und bis Sonntag muten die Temperaturen in der Region noch geradezu sommerlich an.

+++ Während die Temperaturen in der Nacht zum Freitag noch knapp unter dem Gefrierpunkt lagen, sorgt kontinuierlicher Sonnenschein tagsüber für bis zu 28 Grad.

+++ Noch angenehmer wird es am Wochenende: Die Nächte werden bei Tiefsttemperaturen von 5 Grad milder und tagsüber klettert das Thermometer am Samstag auf 21 Grad, am Sonntag wird es sogar 23 Grad warm.

+++ Pünktlich zum kalendarischen Herbstanfang schlägt am Montag das Wetter um. Der Himmel wird von Wolken dominiert, die den ganzen Tag für Regen sorgen. Die Temperaturen sinken auf maximal 15 Grad.