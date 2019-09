Sonne satt in Franken: 23 Grad am Samstag

Zum kalendarischen Herbstanfang wird es deutlich trüber - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Keine Wolken, kein Regen und jede Menge Sonnenschein: Das Wochenende zeigt sich von der besten Seite. Doch am Montag schlägt das Wetter um.

