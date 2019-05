Sonne und Wolken am 1. Mai: Dann naht eine Kaltfront

Am Wochenende kann es in höheren Lagen sogar Schnee geben - vor 34 Minuten

NÜRNBERG - Der Tag der Arbeit bietet den Franken und Oberpfälzern doch recht angenehmes Ausflugswetter: Bei bis zu 18 Grad lässt sich die Sonne immer wieder blicken - Regen ist allerdings nicht ganz ausgeschlossen. Ähnlich bleibt das Wetter auch am Donnerstag, danach wird es allerdings richtig ungemütlich.

+++ Für den Tag der Arbeit gibt es gute Nachrichten: Bei bis zu 18 Grad wird es frühlingshaft. Regenschauer können die Wetterexperten allerdings dennoch nicht ausschließen. Der Himmel ist teils bewölkt, teils klar.

+++ Der Donnerstag verwöhnt uns ebenfalls mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Die Höchsttemperatur steigt auf 19 Grad. In der Nacht soll es dann allerdings Regen geben.

+++ Ab Freitag sorgt eine Kaltfront dann endgültig für trübes Wetter: Es werden maximal 12 Grad und viel Regen erwartet. Auch das Wochenende bleibt ungemütlich. In der Nacht zum Samstag liegen die Temperaturen um den Gefrierpunkt. In höheren Lagen, ab 500 Metern, kann es deshalb sogar schneien.

Quellen: nordbayern.de / wetterochs.de / wetter.de / dwd.de

