Sonne-Wolken-Mix sorgt für Abkühlung zum Wochenstart

Vor allem in den Nächten wird es deutlich frischer - vor 18 Minuten

NÜRNBERG - Der Spätsommer zeigt sich in der ersten Septemberwoche mild. Bei rund 20 Grad ziehen am Montag noch Wolken auf, ab Mittwoch könnte eine Kaltfront für Regen sorgen.

+++ Am Montag steigen die Temperaturen im Laufe des Tages auf 21 bis 23 Grad. Dabei kommt nur ab und an die Sonne zum Vorschein. Es bleibt trocken. In der Nacht sinken die Temperaturen auf bis zu 8 Grad.

+++ Sonniger wird es am Dienstag: Ein Zwischenhoch sorgt für warme Strahlen bei bis zu 25 Grad. In den Nächten wird es dafür immer kühler: Das Thermometer sinkt auf frische 7 Grad. Nachtschwärmer sollten nicht auf eine Jacke nicht verzichten.

+++ Am Mittwochabend erfasst uns eine Kaltfront, die Regen im Gepäck hat. Auch am Donnerstag ziehen weiter Schauer über die Region.