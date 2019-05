Sonne, Wolken, Regen, Kühle: Wettermix zur Wochenmitte

Vatertag wird optimal für Feiern im Freien - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der Dienstag bescherte in den Abendstunden noch einmal ein wenig Sonnenschein, zur Wochenmitte kühlt es allerdings ordentlich ab und es wird ungemütlich. Am Mittwoch ziehen graue Regenwolken auf. Pünktlich zum Vatertag lockern diese allerdings wieder auf.

+++ Am Mittwoch wird es bei maximal 14 Grad ziemlich nass. Immer wieder kommt es zu kleineren Regenschauern, die Sonne durchbricht die Wolkendecke den gesamten Tag über nicht.

+++ Der Donnerstag, also der Vatertag, wird dann zum Glück wieder besser: Bei 20 Grad ist die Regenwahrscheinlichkeit aktuell gleich Null. Doch egal, welches Wetter uns im Endeffekt der Feiertag beschert, wir haben für jede Situation den passenden Ausflugstipp.

Hier geht es zu den Vatertags-Tipps.

+++ Trüb sieht es am Freitag aus. Bei rund 18 Grad ziehen graue Wolken auf. Die Sonne zeigt sich kaum. Außerdem kann es ab und an zu leichten Regenschauern kommen. Erst in der Nacht zum Samstag klart der Himmel auf.

Quellen: nordbayern.de / wetterochs.de / wetter.de / wetter.com