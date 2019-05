Sonne zum Muttertag: So schön wird der Sonntag

In Franken steigen die Temperaturen auf bis zu 15 Grad - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Das Gewitter ist überstanden, dafür kehrt die Sonne nach Franken zurück. Am Muttertag kann es in den Morgenstunden zwar noch vereinzelt zu leichten Schauern kommen, um die Mittagszeit aber erwartet die Region bestes Sonntagswetter.

+++ Am Sonntag steigen die Temperaturen auf bis zu 15 Grad an. Erfreulich, schließlich ist am Sonntag Muttertag. Einzig in den Morgenstunden ist es ungemütlich, denn vereinzelt kann es zu Regenschauern kommen. Gegen Mittag klart es dann aber auf und es bieten sich ideale Bedingungen, um gemeinsam im Freien das gute Wetter zu nutzen.

+++ Am Montag lässt sich dann endlich auch die Sonne wieder zwischen den Wolken blicken. Allerdings bringen frische Nordwinde einen Kaltluft-Nachschub nach Franken, weshalb die Temperaturen erneut nur auf etwa 13 Grad steigen.

+++ Nur einen Tag, am Dienstag, später sinken die Temperaturen stark ab. Durch frische Böen aus dem Nordosten kühlt es auf bis zu 11 Grad ab, nachts wird es mit gerade einmal 2 Grad besonders frisch. Meist bewölkt kann es auch zu vereinzelten Regenschauern kommen.

Quellen: nordbayern.de / wetterochs.de / wetter.de / wetter.com