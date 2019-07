Sonnenschein und milde Temperaturen zum Wochenende

Abends wird es bewölkt und windig - nachts kann es regnen

NÜRNBERG - Das heitere Wetter bleibt uns noch über das gesamte Wochenende erhalten. Doch nachts sinken die Temperaturen bereits deutlich. Die neue Woche startet dann deutlich trüber.

+++ Am Freitag und Samstag steigen die Temperaturen weiter an. Bis zu 27 Grad erwarten uns am Freitag, am Samstag wird die 30-Grad-Marke wieder geknackt. Allerdings könnte dann die Wetterlage kippen. In den Alpen steigt die Gewitterneigung, und auch über Franken und der Oberpfalz ziehen Wolken auf, es wird windig - und nachts kann es regnen.

+++ Dementsprechend kühlt es dann am Sonntag wieder deutlich ab. 18 bis maximal 25 Grad meldet der DWD, die Wolken nehmen zu. Mancherorts sind vereinzelte Regentropfen möglich.

+++ Am Montag sinken die Temperaturen weiter. Dann sind tagsüber für die Region nur noch 20 Grad drin. Dabei bleibt es bewölkt.

