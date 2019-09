Sonnenzeit: Ein Hoch hält den Himmel frei

NÜRNBERG - Die Sonne zeigt sich nochmal von ihrer schönsten Seite und verwöhnt mit einem Altweibersommer, wie er im Buche steht. Grund dafür ist ein Hoch über den Britischen Inseln, das bis zum Wochenende zu uns wandert und das Wetter stabil hält.

+++ Am Mittwoch bleibt der Himmel frei: bis zu 11 Sonnenstunden sagt wetter.com für Nürnberg voraus. Allerdings bleibt es mit rund 17 Grad relativ frisch. Nach etwas Nebel am Vormittag bleibt der Himmel dafür bis auf ein paar vereinzelte Wolken strahlend blau. In der Nacht fallen die Temperaturen dann rapide auf unter fünf Grad, an manchen Orten kann es auch Bodenfrost geben.

+++ Der Donnerstag wird sich wohl ebenfalls von seiner heiteren Seite zeigen. Sonnenschein und Wolken wechseln sich ab, und es ist überwiegend trocken. Die Sonne strahlt dann bei 16 Grad vom Himmel. In der Nacht bleiben die Temperaturen weiterhin frostig.

+++ Das wundervolle Sonnenwetter bleibt uns bis zum Wochenende erhalten: Die Sonne verwöhnt uns am Freitag und Samstag nahezu durchgehend. Die Temperaturen klettern auf bis zu 21 Grad, die Niederschlagswahrscheinlichkeit beträgt null Prozent. Grund dafür ist ein Hoch über den Britischen Inseln, das bis zum Wochenende zu uns wandert und das Wetter stabil hält.