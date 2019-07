Sonnige Tage, kühle Nächte: Die Region atmet durch

Die Temperaturen bleiben unter der 30-Grad-Marke - vor 5 Minuten

NÜRNBERG - Temperaturen knapp unter der 30-Grad-Marke und viel Sonnenschein: Perfektes Sommerwetter erwartet Nordbayern diese Woche. Lediglich am Sonntagnachmittag versteckt sich die Sonne hinter Wolken.

+++ Der Himmel präsentiert sich am Mittwoch in strahlendem Blau, zudem pendeln sich die Temperaturen zwischen 24 und 26 Grad ein. In der Nacht wird es recht frisch, die Temperaturen sinken dann laut Wetterochs mancherorts auf nur noch 10 Grad.

+++ Auch Donnerstag und Freitag präsentieren sich bei angenehmen Temperaturen unter der 30-Grad Marke und Sonnenschein. Der Samstag bringt dann bei 29 Grad perfektes Freibadwetter. Es bleibt niederschlagsfrei, die Sonne scheint die meiste Zeit.

+++ Am Sonntag kühlt es auf 24 Grad ab, am Nachmittag dominieren Wolken den Himmel. Mancherorts sind vereinzelte Regentropfen möglich. Bis Donnerstag nächster Woche bleibt die erwartete Niederschlagsmenge allerdings weiterhin sehr niedrig, wie der Wetterochs vermeldet.

