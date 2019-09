Sonnige Tage und milde Temperaturen in Franken

Temperaturen klettern auf knapp über 20 Grad - vor 8 Minuten

NÜRNBERG - Heute starten Bayerns Schüler mit Höchstwerten von rund 18 Grad in das neue Schuljahr. In den kommenden Tagen steigen die Temperaturen weiter an. Dabei bleibt es freundlich mit einem Mix aus Sonne und Wolken.

+++ Auch am Mittwoch steigen die Temperaturen weiter und knacken sogar noch einmal die 20-Grad-Marke: Mancherorts soll es sogar bis zu 21 Grad warm werden - und das bei bis zu 8 Sonnenstunden, Wolken zeigen sich nur am Morgen. Regen ist nicht vorhergesagt.

+++ Am Donnerstag zieht es dann wieder etwas zu: Der Himmel bleibt den Tag über wolkig, gegen Abend kann dann aber die Sonne herauskommen. Es bleibt trocken. Von den Wolken unbeeindruckt zeigen sich die gleichbleibenden Temperaturen.

+++ Der Freitag beschert Franken einen kleinen Aufschwung: Die Temperaturen steigen auf etwa 23 Grad an. Regenwolken sind nicht in Sicht. In der Nacht sinken die Temperaturen auf rund 15 Grad.