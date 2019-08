Sonniger Sonntag folgt auf eine milde Nacht

Temperaturen von bis zu 27 Grad versüßen das Wochenende - vor 27 Minuten

NÜRNBERG - Am Freitagabend fegten heftige Unwetter über die Region. Das Wetter beruhigt sich nun zwar, das restliche Wochenende bleibt aber unbeständig. Die neue Woche startet mit einem Temperatursturz.

+++ Nach Unwettern am Samstag war der Samstag in der Region deutlich ruhiger. Am Abend zeigte sich wieder die Sonne, in der Nacht bleibt es klar und bei 15 bis 18 Grad auch mild.

+++ Der Sonntag wird fast durchgehend freundlich vorhergesagt, bis zu neun Sonnenstunden erwarten uns. Die Höchsttemperaturen liegen bei bis zu 27 Grad. Erst in der Nacht kommt es dann wieder zu leichtem Regen.

+++ Die neue Woche startet ungemütlich: Die Temperaturen erreichen am Montag nur noch rund 17 Grad. Dabei wird es regnerisch, die Sonne wird fast nicht zu sehen sein.