Sonniger Sonntag lädt zu Ausflügen ein

NÜRNBERG - Auch am Sonntag schaut die Sonne in der Region wieder vorbei. Bei bis zu 23 Grad muss sie sich allerdings immer wieder mit leichten Wolken herumschlagen. Gegen einen Sonntagsausflug spricht nichts, vor allem da das Wetter zu Beginn der neuen Woche deutlich schlechter wird.

+++ Der Sonntag wird nochmal warm: Bei 23 Grad erwartet uns ein Wechselspiel zwischen Sonne und leichten Wolken. Zum Wochenabschluss bleibt es trocken. Am Abend setzt sich eine Wolkendecke durch und die Temperaturen fallen auf 13 Grad.

+++ Der Montag wartet mit deutlich kühleren Temperaturen auf - 15 Grad sind das Höchste der Gefühle. Die neue Woche beginnt grau und regnerisch, die Sonne ist kaum zu sehen.

+++ Ab Dienstag und auch in den darauffolgenden Tagen zeigt sich die Sonne zumindest ein wenig. Wolken und Regen gehören dann dennoch zum Tagesprogramm.

Das Nürnberger Altstadtfest steuert auf sein großes Finale zu. Noch bis Montagabend darf auf der Insel Schütt geschunkelt werden. Auf dem Kornmarkt geht am Sonntag die Friedenstafel über die Bühne. Außerdem findet in Forchheim ein Foodtruck Festival statt, während im Fürther Stadttheater und Erlanger Markgrafentheater die neue Spielzeit eingeläutet wird. Diese Veranstaltungen und viele mehr finden Sie in unseren Tipps der Woche.