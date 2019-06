Sör und Bund Naturschutz rufen Bürger auf, Bäume zu gießen

NÜRNBERG - Die Sonne brennt, die Temperatur liegt in manchen Ecken der Stadt weit jenseits der 35 Grad - für die Pflanzen in der Stadt ist das eine extreme Belastung. Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) und der Bund Naturschutz bitten nun die Bürgerinnen und Bürger zu Hilfe.

Wenn den Bäumen in der Sommerhitze das Wasser fehlt, müssen auch mal die Wasserwerfer der Polizei ran. Foto: Horst Linke



Eine der Aufgaben des Servicebetriebs Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) im Sommer ist es, Straßenbäume zu wässern und sie vor dem Verdorren zu bewahren. Die hohe Wärmerückstrahlung der eng stehenden Gebäude und Baumscheiben vor allem in der Innenstadt führen bei den gegenwärtigen Temperaturen allerdings zu einem erhöhten Stress für die Bäume. Sör und der Bund Naturschutz Nürnberg bitten daher alle engagierten Bürgerinnen und Bürger, einen Straßenbaum in der Nähe zu wässern.

Die Straßenbäume innerhalb des Altstadtrings werden einmal wöchentlich mit mindestens 200 Litern pro Wässerung versorgt. Stadtbildprägende Straßenbäume innerhalb des Altstadtrings, an markanten Plätzen in der Innenstadt sowie am Mittleren Ring werden in einem zwei- bis dreiwöchigen Intervall gewässert.

Auch die 2019 frisch gepflanzten 409 Straßenbäume sowie die in den letzten fünf Jahren gepflanzten Straßenbäume werden zusätzlich intensiv gepflegt und gewässert. Für Sör-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter alleine ist das aber kaum zu schaffen.

"Jeder Liter zählt"

Der Bund Naturschutz Nürnberg empfiehlt, den Straßenbaum mit täglich zwei bis drei Eimern Wasser zu versorgen. Falls es zeitlich möglich ist, wäre es gut, nach dem ersten Guss zu warten, bis die Feuchtigkeit eingezogen ist. Dadurch kann der trockene Boden die Flüssigkeit besser aufnehmen. Als Bewässerungszeiten eignen sich der frühe Morgen und der Abend, denn tagsüber verdunstet durch die Wärme ein Teil des Wassers. Auch eine Wässerung mit Gartenschlauch oder Gießkanne sind sehr willkommen.

Gerade die Bäume im Straßenraum sind für jede Wassergabe dankbar und werden jede Extra-Portion Wasser sehr schätzen. "Ein Zuviel gibt es nicht", schreibt Sör: "Jeder Liter zählt".

