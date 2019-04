SPD-Ortsverein informiert über Förderungen in der Region

Infostand zur Europawahl in der Wilhelmstraße in Neustadt - vor 1 Stunde

NEUSTADT - "Ein gutes Stück Europa in Neustadt an der Aisch": Unter dieses Motto stellt der Ortsverein Neustadt seine Beteiligung an der Europa-Aktionswoche der SPD Mittelfranken mit einem Informationsstand am Samstag, 4. Mai, in der Neustädter Wilhelmstraße.

Wie Europakandidat Matthias Dornhuber (r.) macht der SPD-Ortsverein Neustadt an einem Infostand deutlich, was die Region Europa verdankt. © Harald J. Munzinger



"Die Europäische Union – das sind nicht nur Institutionen in Brüssel und Straßburg. Die Europäische Union betrifft uns alle, durch ihre Verordnungen und Richtlinien, aber auch ganz greifbar durch die zahlreichen Projekte, die sie aus ihren Fonds fördert", unterstreicht der mittelfränkische SPD-Europakandidat Matthias Dornhuber. Die Europäische Union trage durch ihre Förderpolitik entscheidend dazu bei, regionale Identitäten und Strukturen in den Städten wie im ländlichen Raum zu fördern, "aber wir alle nehmen viel zu selten wahr, welche Projekte es nur dank der EU-Förderung gibt."

Die SPD Mittelfranken führt deshalb eine Aktionswoche "Ein gutes Stück Europa in Mittelfranken" durch. "Vom 4. bis zum 12. Mai werden SPD-Ortsvereine in ganz Mittelfranken auf Gebäude, Infrastruktur oder soziale Projekte hinweisen, die von der EU gefördert wurden", erklärt der Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende der SPD Mittelfranken, Carsten Träger. "Mit Betriebsbesichtigungen, Infoständen, Fotos in den sozialen Medien: Hauptsache, es gibt Aufmerksamkeit für die tollen Projekte." Die Idee entstand bei einem gemeinsamen Strategiegespräch der Europakampagne und der mittelfränkischen SPD-Bürgermeister. "Die SPD ist die Europapartei und die Kommunalpartei in Mittelfranken", formuliert es Träger, und "ein starkes Europa ist gut für starke Kommunen. Beide Ebenen gehen Hand in Hand und profitieren voneinander. Das wollen wir mit dieser Aktionswoche sichtbar machen."

140 Projekte in der Region

Der SPD Ortsverein Neustadt/Aisch trägt dazu am 4. Mai von 9 bis 12 Uhr mit Informationen darüber bei, "was Europa schon in der Kreisstadt bewirkt hat". So konnten über die LAG-Aischgrund und Leader-Förderungen der Europäischen Union die "Alte Schmiede" in der Schmiedsgasse, das Museums-Areal mit dem Karpfen-, Siebener-und Markgrafenmuseum und dem Museumscafé, die "Bienen-Beute Albrecht Achilles", die Wanderwege (Pfalzbachschlucht N3 und Strahlbach-Tour N10) und der Interkulturelle Stadtgarten realisiert werden.

Des Weiteren sind der Aischtalradweg, das Landkreis- Radwegekonzept ebenso wie viele kleinere Projekte wie die Figurenbeuten, der Dorfbrunnen Rüdisbronn, Forschungen für die Region, der Bewegungspark Adelsdorf, der Dorfladen in Langenfeld, die Reaktivierung des historischen Backhauses und der alten Viehwaage in Oberhöchstädt im Landkreis durch die Europäische Union gefördert und durch die Lokale Aktionsgruppe Aischgrund durchgeführt worden. Dass in der Zeit von 2004 bis 2014 rund 5 Millionen Euro Leader- Fördergelder in die Region geflossen seien, macht der SPD-Ortsverein deutlich. Die LAG Aischgrund habe über 140 Leader-Projekte in der Region errichtet und sei damit die LAG mit den meisten Förderprojekten unter den bayrischen Aktionsgruppen.

Plädoyer gegen Zentralismus

"Wer eine starke Europäische Union wählt, der wählt nicht Zentralismus, sondern eine starke Gemeinschaft, die die Vielfalt ihre Bürgerinnen und Bürger und ihrer Regionen fördert", zieht Dornhuber sein Fazit. "Das beweisen die vielen tollen Projekte, die hier in Mittelfranken entstanden sind. Wir wollen, dass die Förderung gleichwertiger Lebensverhältnisse zwischen, aber auch innerhalb der Mitgliedsstaaten weiterhin ganz oben auf der Agenda der Europäischen Politik stehen. Deshalb wollen wir weiterhin starke Struktur- und Sozialfonds und kraftvolle Investitionen in den Städten und im ländlichen Raum – für mehr Lebensqualität, zur Stärkung der regionalen Identität und nicht zuletzt auch zur Stärkung der Wirtschaft."

