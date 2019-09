Aus zehn Gaumenfreuden des zweiten Spezialitätenwettbewerbs der Metropolregion Nürnberg können unsere Leserinnen und Leser ihre Favoriten wählen. Bis zum Sonntag, 15. September, kann man für Quitten-Meerrettich, Kürbiskernöl, Lebkugeln und sieben weitere Leckereien stimmen. Zu gewinnen gibt es attraktive Preise, zum Beispiel die drei erstplatzierten Produkte sowie Karten für die Consumenta. Die drei preisgekrönten Spezialitäten gibt es künftig im Zeitungsshop der Nürnberger Nachrichten.



Und so funktioniert's:

Wenn Sie an unserem Telefon-Voting teilnehmen möchten, wählen Sie bitte die Nummer 01379/0100 und dann die über dem jeweiligen Bild angegebene Ziffer des entsprechenden Produkts (01 bis 10). Ein Anruf aus dem deutschen Festnetz kostet 0,50 Euro; die Kosten für einen Anruf aus dem Mobilfunknetz sind erheblich höher.

Wenn Sie per E-Mail abstimmen möchten: verlosung@pressenetz.de, Stichwort: Spezialitätenwettbewerb. Auch hier genügt die Produktziffer. Bitte vergessen Sie nicht Name und Adresse anzugeben, wenn Sie an dem Gewinnspiel teilnehmen möchten.

Wenn Sie per Post mitmachen möchten: Produktziffer Ihres Favoriten, Name und Adresse auf eine Postkarte und abschicken an: Verlag Nürnberger Presse, Marketing & Vertrieb, Spezialitätenwettbewerb, Badstraße 9-11, 90402 Nürnberg.



