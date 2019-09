Spezialitätenwettbewerb: Wählen Sie Ihren Favoriten!

In unserer Bildergalerie können Sie Ihr Lieblingsprodukt aus der Region wählen - vor 26 Minuten

NÜRNBERG - Leben wie Gott in Franken: Unsere Region ist ein Paradies für Genießer und bietet eine kulinarische Vielfalt, die es so nirgendwo anders in Deutschland gibt. Und diese Vielfalt spiegelte sich auch im 2. Spezialitätenwettbewerb der Metropolregion Nürnberg wieder, der nochmal eine Nummer größer ausfiel als die Premiere vor acht Jahren.

Die Jury des 2. Spezialitätenwettbewerbs hatte keinen leichten Job. Bei der Verkostung musste sie 150 Spezialitäten auswählen, die nun auf einer "Kulinarischen Landkarte" abgedruckt werden. Zehn dieser Spezialitäten präsentieren wir Ihnen in dieser Bildergalerie. © Fidel Kazman/endlosmedia



Die Jury des 2. Spezialitätenwettbewerbs hatte keinen leichten Job. Bei der Verkostung musste sie 150 Spezialitäten auswählen, die nun auf einer "Kulinarischen Landkarte" abgedruckt werden. Zehn dieser Spezialitäten präsentieren wir Ihnen in dieser Bildergalerie. Foto: Fidel Kazman/endlosmedia



257 verschiedene Produkte hatten Erzeuger aus Franken und der Oberpfalz zu diesem Wettbewerb eingeschickt, vor einigen Wochen wählte eine 17-köpfige Genuss-Jury aus Politik, Wirtschaft, Gastronomie und Medien 150 Spezialitäten aus.

Diese Spezialitäten werden nun unter dem Slogan "Unsere Originale" auf einer "Kulinarischen Landkarte" abgedruckt, mit deren Hilfe die Freunde herzhafter und raffinierter Gaumenfreuden einen lukullischen Streifzug durch die Metropolregion unternehmen können. Von der ersten Auflage dieser Landkarte wurden über 90.000 Exemplare verteilt. "Nun ist es Zeit für ein Update", sagt Christa Standecker, Geschäftsführerin der Metropolregion. Inzwischen gebe es viele neue kulinarische Kreationen aus der Region, die man mit diesem Wettbewerb abbilden wolle.

Außerdem haben die Nürnberger Nachrichten in Kooperation mit der Metropolregion zehn ganz besondere Spezialitäten ausgesucht, die wir Ihnen in dieser Bildergalerie vorstellen:

Bilderstrecke zum Thema Spezialitätenwettbewerb: Hier können Sie für Ihre Lieblingsleckerei stimmen! In unserer Bildergalerie finden Sie zehn Spezialitäten aus der Region, für die Sie abstimmen können. Das Voting läuft bis 15. September. Die Produkte werden auch unter dem Slogan "Unsere Originale" auf einer Kulinarischen Landkarte abgedruckt.



Sie können nun entscheiden, welches Produkt für Sie persönlich puren Genuss verspricht. Stimmen Sie für Ihren Favoriten und gewinnen Sie dabei attraktive Sachpreise. Unter allen Teilnehmern verlosen wir ein Gewinnerpaket mit den drei erstplatzierten Produkten unserer Abstimmung sowie drei mal zwei Tickets für die Consumenta im Oktober, auf der auch die "Kulinarische Landkarte" präsentiert wird. Außerdem werden dort die Sieger unseres Votings gekürt. Die drei preisgekrönten Spezialitäten können Sie später dann auch über unseren Zeitungsshop bestellen.

So können Sie abstimmen:

Bis einschließlich Sonntag, 15. September, können Sie für Ihre Lieblingsspezialität aus der Metropolregion stimmen. Wenn Sie an unserem Telefon-Voting teilnehmen möchten, wählen Sie bitte die Nummer 0 13 79/01 00 und dann die unter dem jeweiligen Bild angegebene Ziffer des entsprechenden Produkts (01 bis 10). Ein Anruf aus dem deutschen Festnetz kostet 0,50 Euro; die Kosten für einen Anruf aus dem Mobilfunknetz sind erheblich höher.

Wenn Sie per E-Mail abstimmen möchten: verlosung@pressenetz.de, Stichwort: Spezialitätenwettbewerb. Auch hier genügt die Produktziffer. Bitte vergessen Sie nicht Name und Adresse anzugeben, wenn Sie an dem Gewinnspiel teilnehmen möchten.

Wenn Sie per Post mitmachen möchten: Produktziffer Ihres Favoriten, Name und Adresse auf eine Postkarte und abschicken an: Verlag Nürnberger Presse, Marketing & Vertrieb, Spezialitätenwettbewerb, Badstraße 9-11, 90402 Nürnberg.

André Ammer