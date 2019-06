Spinner, Zünsler, Käfer: die schlimmsten Schädlinge 2019

Ein Überblick über die häufigsten Vertreter in Franken und der Oberpfalz - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Sie sind klein, fallen über Wälder und Siedlungen her, sorgen für Millionenschäden und können im schlimmsten Fall lebensgefährlich sein: Schädlinge werden immer mehr, sie profitieren vom Klimawandel. Welche treten 2019 besonders häufig auf? Ein Überblick.

Bilderstrecke zum Thema Spinner, Raupen, Zecken, Zünsler: Die schlimmsten Schädlinge 2019 Immer häufiger machen auch in Franken Schädlinge ganzen Waldgebieten Probleme. Zuletzt fraß der Schwammspinner über 100 Hektar in Gunzenhausen kahl. Doch es gibt auch weniger bekannte Problem-Insekten. Wir stellen sie vor!



Schwammspinner, Mücken, Buchsbaumzünsler und andere Insekten fallen wie eine Plage über Bäume und Gärten her. Manche Waldgebiete in Franken wurden stellweise schon kahlgefressen. Nicht nur Forstwirten, Gartenbesitzern oder auch Festivalbesuchern geht das gewaltig auf die Nerven. Welche Schädlinge treten heuer am häufigsten auf? Welche drohen uns noch? Und woran erkenne ich einen Eichenprozessionsspinner? Wir haben die Schädlinge mal genauer unter die Lupe genommen.