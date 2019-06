Sport, Bratwurst, Airport: Die Bilder des Wochenendes!

Wir haben die stärksten Fotos für Sie zusammengefasst - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Bei traumhaftem Wetter war in der Region am vergangenen Wochenende wieder einiges geboten. Ob heiße Bratwurst-Duelle in Pegnitz, Spitzensport im den Herzen Nürnbergs und Fürths oder ein familienfreundliches Fest am Flughafen - wir haben die Bilder!

Bilderstrecke zum Thema Führungen und Rundflüge: Besucher enterten beim Flughafenfest das Rollfeld Bei Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen haben zahlreiche Gäste den Nürnberger Flughafen mal von einer anderen Seite kennengelernt: Beim Flughafenfest verwandelte sich das Gelände durch Führungen, Anschauungsmaterial vom Hubschrauber bis zum ausgewachsenen Flieger und jeder Menge Sport- und Aktionsangebote in ein Spielfeld für Groß und Klein.



Bilderstrecke zum Thema "Du hast es geschafft, Papa": Metropolmarathon-Läufer auf der Zielgeraden Jubel bei den Teilnehmern: Trotz hitziger Temperaturen haben die Läufer beim Fürther Metropolmarathon dem Sommerwetter getrotzt und konnten sich beim Zieleinlauf umso mehr freuen. Wir haben die bunten und gut gelaunten Bilder.



Bilderstrecke zum Thema Bratwurstgipfel in Pegnitz: Hier geht's um die Wurst Feinschmecker der deftigen Delikatesse haben sich am Sonntag nach Pegnitz aufgemacht. Dort konnten die Besucher bei der neunten Ausgabe des fränkischen Bratwurstgipfels 17 verschiedene Bratwurstsorten verkosten. Metzgereien aus ganz Franken kämpfen dabei um den Titel "Fränkischer Bratwurstkönig". Wir haben die Bilder.



Bilderstrecke zum Thema Beach Tour in Nürnberg: Der Volleyball-Finaltag am Hauptmarkt Bestes Wetter, volle Ränge und eine Sektdusche für die Sieger: Der Finaltag der Nürnberger Beach Tour im Volleyball hatte alles, was sich der Sportfan nur wünschen konnte. Und wir haben auch was, nämlich die Bilder!



Bilderstrecke zum Thema Fränkische Feinschmecker: Das sind die Bratwurst-Könige Sonne, Schauspiel und saftige Bratwürste - wie könnte der Sonntag besser sein, als an diesem Tag beim Bratwurstgipfel in Pegnitz. Den Thron zum fränkischen Bratwurstkönig betrat in der Kategorie Kreativbratwurst die Metzgerei Albert aus Eggolsheim. Bei den klassischen Würsten belegte Thomas Wiesenmüller aus Bayreuth mit seiner "Frankonia", einer halb groben Bratwurst mit Majoran, Rang eins.



Bilderstrecke zum Thema Schminke und Poetry Slams: Der Sonntag beim Forchheimer Stadtfest Die wüsten Temperaturen hielten viele am letzten Tag des Forchheimer Stadtfestes davon ab, den Jahrmarkt und Verkaufsoffenen Sonntag einen Besuch abzustatten. Während die Erwachsenen nach Büchern stöberten, sowie der Musik oder Poetry Slams lauschten, konnten sich die kleinen Gäste schminken lassen oder Fische angeln. Mit einem sehr gut besuchten "Wir-Sing", bei dem aus Zuhörern selbst Sänger wurden, endete das Stadtfest.



Bilderstrecke zum Thema Kleine Läufer auf großer Strecke: Kidsmarathon in Fürth Am Samstag drehte sich an der Fürther Freiheit alles um den Läufernachwuchs: Schon die Ein- und Zweijährigen gingen am Vormittag an den Start, am frühen Nachmittag zeigten dann die Großen ihr Können auf der 2800-Meter-Strecke.



Bilderstrecke zum Thema Musik und bunte Kostüme: Der Metropolmarathon in Bildern Die hitzigen Temperaturen beim Fürther Metropolmarathon haben der Stimmung nicht geschadet. Ob oberkörperfrei oder mit dem Pilzkostüm. Die rund 3500 Teilnehmer hatten an den Strecken sichtlich ihren Spaß.



ama