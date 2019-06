Starkregen und Hagel: Auch am Dienstag drohen Gewitter

Erst ab Donnerstag wird es wieder sommerlicher - vor 40 Minuten

NÜRNBERG - Schwere Unwetter haben am Montagabend in manchen Teilen Bayerns für Schäden gesorgt. Doch auch am Dienstag könnte es in Franken ziemlich ungemütlich werden - der Deutsche Wetterdienst prophezeit erneut schwere Gewitter.

+++ Am Pfingstmontag gab es einige schwere Gewitter in Bayern. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostiziert für den Dienstagvormittag erneut Gewitter im Westen Bayerns, die vom Allgäu bis nach Oberfranken ziehen. Starkregen, Hagel und Orkanböen sind möglich.

+++ Ungemütlich wird auch das Wetter am Mittwoch. Hin und wieder gibt es Regen, Temperaturen von um die 20 Grad und nur vereinzelte Auflockerungen. Nach Freibad und Badesee sieht das keinesfalls aus.

+++ Sommerlicher wird es erst ab Donnerstag wieder. Warme Ostluft bringt bis zum Freitag Maximaltemperaturen von bis zu 32 Grad. Am Wochenende soll es dann aber wieder etwas kühler werden, Gewitter sind dann erneut nicht ausgeschlossen.