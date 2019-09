Staus zum Ferienende: Auf diesen Strecken wird es eng

Rückreiseverkehr sorgt auf einigen Autobahnen für Verzögerungen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Das Ferienende naht, und damit auch der Höhepunkt des Rückreiseverkehrs in die südlichen Bundesländer. Staus sind da vorprogrammiert - vor allem, weil auf manchen Strecken zusätzlich neue Baustellen entstehen.

Wer am Wochenende auf Bayerns Autobahnen unterwegs ist, sollte sich auf längere Wartezeiten gefasst machen. Foto: Oliver Berg, dpa



Noch ein letztes Mal in diesem Sommer ächzen vor allem im Süden Deutschlands die Autobahnen unter dem Reiseverkehr. In Bayern und Baden-Württemberg enden die Sommerferien - wer jetzt noch nicht Zuhause ist, wird höchstwahrscheinlich an diesem Wochenende die Rückreise antreten. "Gleichzeitig sind vor allem bei schönem Wetter etliche Späturlauber, Wochenendausflügler und Bergwanderer unterwegs", warnt der ADAC. Und auch an neuen Baustellen drohen Verzögerungen: Laut ADAC hat die Herbst-Baustellentätigkeit vielerorts bereits begonnen. Das heißt: Es wird eng auf den Autobahnen.

Problemstrecken in Richtung Süden

In Bayern sind vor allem die A3 zwischen Passau und Aschaffenburg, die A6 zwischen Heilbronn und Nürnberg, die A7 zwischen Füssen/Reutte und Würzburg sowie die A9 betroffen. Hohe Staugefahr herrscht auch auf den Autobahnen und Bundesstraßen südlich von München, etwa der A95 und B2 Richtung Garmisch-Partenkirchen, der A93 bei Kufstein sowie auf der A99 Ostumfahrung München.

Auf den Autobahnen in Richtung Süden sorgen vor allem Späturlauber und Bergwanderer für zeitweise stockenden Verkehr. Zu den Problemstrecken zählen unter anderem Tauern-, Fernpass-, Brenner-, Karawanken- und Gotthard-Route. Entlang der österreichischen Inntal-, Brenner- und Tauernautobahn ist zudem wegen der Sperre von Ausweichrouten mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen. Hinzu kommt, dass neben den süddeutschen Urlaubern auch Autofahrer aus den österreichischen Bundesländern Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol und Vorarlberg aus den Sommerferien zurückkommen.

Abfahren hilft nur selten

Allzu lange dürften die Wartezeiten aber nicht werden: "Das Ausmaß der vergangenen Wochen dürften die Staus nicht mehr erreichen", heißt es beim ADAC. Und gibt gleich noch einen Tipp mit an die Hand, was im Fall der Fälle Abhilfe schafft: "Bei einem Stau die Autobahn zu verlassen und über Landstraßen zu fahren, bringt generell nur selten einen Vorteil." Erst ab Staus von mehr als zehn Kilometern Länge oder bei einer Vollsperrung mache das Sinn.

