Sternekoch Alexander Herrmann übernimmt Freibad-Kiosk

"Kiosk 1955" in Wirsberg bietet "cooles Design mit Bistro-Charme" - vor 1 Stunde

WIRSBERG - Alexander Herrmann, Fernseh- ("The Taste") und Sterne-Koch, macht ab sofort nicht nur in Haute Cuisine, sondern auch in Currywurst: Im oberfränkischen Wirsberg, wo "Herrmann‘s Romantik Posthotel" (seit 2019 zwei Michelin-Sterne) steht, hat er den Kiosk des dortigen Schwimmbads übernommen.

Sein Geschick in Sachen Fastfood hat er bereits bewiesen: Sterne-Koch Alexander Herrmann hat nun in Wirsberg das Schwimmbad-Kiosk übernommen. © Jürgen Friedrich



Sein Geschick in Sachen Fastfood hat er bereits bewiesen: Sterne-Koch Alexander Herrmann hat nun in Wirsberg das Schwimmbad-Kiosk übernommen. Foto: Jürgen Friedrich



Wer seine 100 Bahnen durchs Wasser gezogen hat, ist - hungrig. Dann lockt der Freibad-Kiosk mit Pommes rot-weiß, Bockwurst und Eis. "Kiosk 1955" heißt er im Wirsberger Freibad, betrieben wird er vom "Posthotel". Ein "cooles, erfrischendes Design mit einen gewissen Bistro-Charme" attestiert der Wirsberger Bürgermeister Hermann Anselstetter bei der Eröffnung, an der auch Sterne-Koch Alexander Herrmann teilnahm, dem frisch renovierten Kiosk. Ein "gastronomisches Highlight in der Kiosk-Szene", sei die schicke Lokalität. So cool, dass die Gemeinde ihn auch für Leute, die einfach mal einen Kaffee trinken wollen, ohne gleich ins kühle Nass zu springen, bei freiem Eintritt öffnet. Durch Zufall kam Herrmann zu seinem neuen Baby. Der Koch, der in Nürnberg das "Imperial" und das "Fränkness" in der Königstraße führt, schlenderte durch seine Heimatstadt, als ihm ein Schild ins Auge fiel: "Schwimmbad-Kiosk zu vermieten." Eine neue Herausforderung. Flugs fotografierte er das Schild ab, schickte das Foto seinen Beratern und "der Stein kam ins Rollen". Anfang Oktober fiel die Entscheidung.

Und die war durchaus emotional geprägt: "Ich kenne diesen Kiosk noch, weil ich mir damals als Kind überlegt habe, ob ich mir für zehn Pfennig ein Senf- oder ein Ketchup-Laabla kaufe", sagt Herrmann. Ein Laabla? "Ein Brötchen, bestrichen mit Senf oder Ketchup", übersetzt der Sterne-Koch. Ein "Herzens-Projekt" nennt er den Kiosk, mit dem er sicher nicht reich werde. "Das Wirsberger Posthotel ist wahrscheinlich weltweit das einzige Sterne-Restaurant, das einen Schwimmbad-Kiosk gepachtet hat."

Knackige Salate und Currywurst

Wobei der Gast keine Sterne-Küche erwarten darf: "Wir wollen natürlich das anbieten, was in einen Schwimmbad-Kiosk reingehört und was auch wir gerne essen", so der Wirsberger. Pommes zum Beispiel, aber in Variationen: Mit selbstgemachten Ketchup, aber auch mit Trüffelmayonese. Oder ein "Mohrenkopf-Brötchen", ein Schoko-Schaumkuss zwischen zwei Brötchen-Hälften.

Für die Gesundheitsfanatiker gibt es knackige Salate. Schinken-Käse-Sandwiches stehen auf der Karte, aber natürlich auch die gute alte Currywurst (ab 3 Euro), in Scheiben knusprig angebraten und mit scharfer Soße oder – als Kinder-Version – in Curry-Ketchup angerichtet. Gehobenes Fastfood kann er ja, der Herrmann. In seinem geschmackvoll gestalteten Restaurant "Fränkness" in Nürnberg, das tagsüber als "Selfservice" funktioniert, bestellt der Gast zum Beispiel Ofengemüse, Schmorbratenburger oder Brotpizza unter dem Motto "Schnell mal was Gutes". Besondere Veranstaltungen schließt Alexander Herrmann im Schwimmbad nicht aus, Ideen habe er viele. "Aber jetzt muss es erst einmal laufen."

"Du setzt damit eine Tradition deiner Familie fort"

Die Familie des Sternekochs ist seit vielen Jahrzehnten mit dem Areal um das Schwimmbad herum verbunden: Herrmanns Urgroßvater, Hans Werner, hatte einst die Talwiese verkauft, um 1955 das Schwimmbad zu ermöglichen – daher auch der Name "Kiosk 1955". "Du setzt damit eine Tradition deiner Familie fort", bedankte sich der Bürgermeister.

Und fügte hinzu, dass er Herrmanns "Mut, als TV- und Sternekoch einen Freibad-Kiosk in deiner Heimatgemeinde zu übernehmen" bewundere. Ein kleines Geschenk zum Geburtstag ist der neue Kiosk aber auch: Das "Herrmann’s Romantik Posthotel" in Wirsberg feiert in diesem Jahr sein 150. Bestehen. Können sich die Nürnberger nun auch auf einen "Sterne-Kiosk" freuen? Nein, winkt Hermann ab, da sei lediglich ein Wirsberger Projekt. Aktuell befindet sich der Sternekoch in München, wo er die siebte Staffel von "The Taste" dreht.