Stimmungsvolle Konzerte und ein Unwetter: So war das Brückenfestival 2019

Event musste am Freitagabend wegen eines Sturms abgebrochen werden - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Unterbrechung vom Freitag konnte den Besuchern des Nürnberger Brückenfestivals nur wenig anhaben. Bereits am Samstag ging es unter der Theodor-Heuss-Brücke wieder rund. Wir haben alle Bilder!

Natürlich durfte einer nicht fehlen: Bird Berlin moderierte auch in diesem Jahr das Nürnberger Brückenfestival unter der Theordor-Heuss-Brücke. In den Pegnitzgrund kamen am Freitagabend unter anderem "Soft Grid", "Cinemagraph" und "Okta Logue". Der Soundcheck von "Puts Marie" aus der Schweiz war gerade beendet, als in der Nacht zum Samstag plötzlich ein Unwetter einsetzte und das Brückenfestival abgebrochen werden musste.

Bilderstrecke zum Thema Bilder zum Brückenfestival 2019: Feierlaune vor dem Unwetter Die Nürnberger hatten sich am Freitagabend in bester Stimmung unter der Theodor-Heuss-Brücke versammelt, um das Brückenfestival 2019 einzuläuten. Doch nach den Bands "Soft Grid", "Cinemagraph" und "Okta Logue" kam es anders: Kurz nach dem Soundcheck der Band "Puts Marie" musste die Veranstaltung wegen des Unwetters abgebrochen werden.



Am Samstag war von trübem Wetter aber nichts mehr zu sehen. Die Nürnberger feierten im Pegnitzgrund wie geplant weiter. Mit dabei waren neben anderen: "Fischer & Rabe", "Shkoon" und "Black Milk".

Bilderstrecke zum Thema Brückenfestival-Samstag in Nürnberg: Buntes Spektakel im Pegnitzgrund Nach dem Unwetter vom Freitag ging das Brückenfestival unter der Theodor-Heuss-Brücke am Samstag wieder wie geplant weiter. Die Nürnberger konnten dort unter anderem den Klängen von Bands wie Fischer & Rabe, Shkoon oder Black Milk lauschen. Moderiert wurde das Brückenfestival wieder einmal von Bird Berlin.



vek