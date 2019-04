Streit an Rastplatz: 21-Jährige prügelt sich mit Fußballfans

Fünf Personen wurden verletzt - Nun ermittelt die Polizei - vor 1 Stunde

WERNECK - Streit am Autohof: In der Nacht zum Samstag ist in einem Schnellrestaurant an der A70 bei Werneck (Lkr. Schweinfurt) zwischen Fußballfans und drei Frauen ein Streit eskaliert. Nachdem sie sich gegenseitig beleidigten, verlagerten sie die Schlägerei nach draußen. Die Polizei rückte mit mehreren Unterstützungskräften an.

Rund 50 Fans des Halleschen FC legten in der Nacht zum Samstag am Autohof Werneck eine Zwischenpause ein, sie waren auf dem Rückweg aus Großaspach. In einem Schnellrestaurant kam es dann zum Streit mit einer 21-Jährigen und ihrer drei Jahre älteren Begleiterin. Wie die Polizei mitteilt, fielen wohl zunächst von Seiten der Fußballanhänger Beleidigungen. Schließlich wurde eine 21-Jährige handgreiflich gegenüber dem ein oder anderen Fußballfan, heißt es. Es folgte eine handfeste Auseinandersetzung, die sich letztlich ins Freie verlagerte.

Vor der Raststätte wurde die Mutter der 21-Jährigen auf die Situation aufmerksam und eilte ihrer Tochter zur Hilfe. Schließlich sollen auch die Fußballfans auf die Frauen eingeschlagen und sie dadurch leicht verletzt haben. Ebenso erlitten mindestens zwei Fußballfans leichte Verletzungen.

Die Polizei Schweinfurt rückte mit mehreren Streifenbesatzungen und Unterstützungskräften an. Aus den Reihen der Fußballfans konnten sechs Männer im Alter zwischen 19 und 54 Jahren als Tatverdächtige identifiziert werden. Auch gegen die 21-Jährige wird wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Beleidigung ermittelt. Die exakten Tatabläufe sind noch Gegenstand der Ermittlungen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

jm