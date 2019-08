Streit auf Grillfeier in Bayreuth eskaliert: Mann zieht Messer

Zwei Männer erlitten Stichverletzungen - Alle Beteiligten alkoholisiert - vor 1 Stunde

BAYREUTH - Auf einer privaten Grillfeier ist es in Bayreuth in der Nacht auf Sonntag zu einer Messerstecherei gekommen. Nachdem zwei Gäste in Streit geraten waren und es daraufhin zu einem Gerangel kam, zog ein 35-jähriger Fürther ein Messer.

Die Grillfeier, so berichtet die Polizei, fand im Hofraum eines Mehrfamilienhauses in Bayreuth statt. Nach Mitternacht gerieten zwei der Gäste in Streit. Dabei wurde zunächst die aufgestellte Feuerschale umgeworfen und es kam zu einem Gerangel. Dann, so der derzeitige Ermittlungsstand, zog ein 35-jähriger Fürther ein Messer und stach auf einen 30-jährigen Bayreuther ein.

Dieser wurde am Oberarm verletzt. Anschließend verlagerte sich die Auseinandersetzung in eine angrenzende Hütte. Von dort rannte der Fürther mit dem Messer wieder heraus und wurde durch die am Tatort eintreffende Streife blutend und bewusstlos vorgefunden.

Wie sich herausstellte, erlitt auch der Mann nicht unerhebliche Verletzungen, darunter eine Stichverletzung am Oberschenkel. Derzeit ist noch unklar, wie es zu diesen Verletzungen kam. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde von beiden Beteiligten eine Blutentnahme durchgeführt sowie die Oberbekleidungen sichergestellt. Die Spurensicherung am Tatort übernahm der Kriminaldauerdienst.

Der Fürther muss bis auf Weiteres stationär im Klinikum bleiben. Die Verletzungen des Bayreuthers stellten sich als nicht so gravierend dar. Alle Beteiligten waren alkoholisiert. Die Ermittlungen dauern an.

