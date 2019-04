Streit eskaliert: Männer erleiden Stichverletzungen

Alle drei kannten sich untereinander - Die Kripo ermittelt - vor 1 Stunde

BAYREUTH - Nachdem drei Männer am Donnerstagnachmittag in einem Cafe in der Bayreuther Innenstadt in Streit geraten waren und sich gegenseitig verletzten, ermittelt nun die Kriminalpolizei die genaueren Umstände.

Die Kontrahenten im Alter zwischen 22 und 47 Jahren sind sich untereinander bekannt und gerieten aus noch nicht geklärten Gründen aneinander. Wie erste Ermittlungen ergaben, erlitten zwei der Streitenden im Laufe der handgreiflichen Auseinandersetzung leichte Stichverletzungen, die ärztlich behandelt wurden. Mittlerweile befinden sich alle Beteiligten in Polizeigewahrsam. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen und führt umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort durch.

Zeugen, die den Streit beobachtet haben oder Hinweise zu den Beteiligten geben können, werden gebeten, sich unter 0921-506-0 bei der Bayreuther Kripo zu melden.

reg