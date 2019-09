Südstadt: 90-jährige Fußgängerin von Auto erfasst

Beide Verkehrsteilnehmer hatten Grün - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Es ist eine häufige Unfallursache: Die Pkws haben beim Abbiegen Grün und die Fußgänger ebenso. Nun müssen Autofahrer besonders vorsichtig sein. In einer solchen Situation wurde am Montag eine 90-jährige Fußgängerin beim Überqueren der Ampel von einem Pkw erfasst.

Zu einem folgenschweren Unfall ist es am Montagmittag gegen 11.30 Uhr in der Nürnberger Südstadt gekommen. Eine 90-jährige Frau überquerte bei Grünlicht gerade die Pillenreuther Straße, als ein Pkw aus der Peter-Henlein- in die Pillenreuther Straße einbog - ebenfalls bei Grünlicht.

Das Auto erfasste die 90-Jährige, durch den Aufprall stürzte die Seniorin und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Notarzt versorgte das Unfallopfer an Ort und Stelle, dann wurde die Frau in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme durch die Polizei kam es zu Verkehrsbehinderungen.

bro