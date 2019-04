Sündiger Osterstart: Mann onaniert an Schweinfurter Baggersee

Er trug nur eine schwarze Boxershort - Jetzt ermittelt die Kripo - vor 1 Stunde

SCHWEINFURT - Am Donnerstagnachmittag hat ein unbekannter Mann an einem öffentlichen Badesee in Schweinfurt vor zwei Frauen onaniert. Die beiden Opfer erstatteten am Samstag Anzeige bei der Kripo. Nun suchen die Beamten den kräftigen Übeltäter, der nur mit einer schwarzen Boxershort bekleidet war.

Wie die Polizei mitteilt, saßen die beiden Frauen gegen 17.30 Uhr auf der Wiese am Schweinfurter Baggersee. Plötzlich ließ sich ein unbekannter Mann nur wenige Meter oberhalb ihres Platzes nieder.

Er zog sogleich seine schwarze Boxershorts herunter und begann zu onanieren. Die beiden Frauen suchten schnell das Weite. Der Mann zog währenddessen die Hose wieder hoch, schaute sich nervös um und verließ die Wiese.

Der Übeltäter soll etwa 1,70 Meter groß und circa 50 Jahre alt sein. Er hat eine kräftige Figur und einen stark hervortretenden Bauch. Bekleidet war er nur mit einer schwarzen Boxershort.

Zeugen, die den Mann ebenfalls beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09721/202-1731 bei der Kripo Schweinfurt zu melden.

evo