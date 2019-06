Super-Sommer in Franken: Es bleibt weiterhin heiß

Unwetter für Donnerstag angekündigt - Freibäder geöffnet - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Hitze vom Sonntag bleibt uns zum Wochenstart erhalten. Heute erwartet uns bestes Sommerwetter mit bis zu 31 Grad in Nürnberg. Am Dienstag und Mittwoch bleibt es bei sehr warmen Temperaturen - es drohen allerdings Hitzegewittter: Immer wieder kann es zu schweren Sturmböen und Starkregen, teilweise sogar mit Hagel, kommen.

+++ Am Montag bleibt uns das Sommerwetter zum Start in den Juni treu. Allerdings können gegen Abend im äußersten Westen des Freistaats starke Unwetter mit Starkregen, Windböen und vereinzelt sogar Hagel über die Region hinwegziehen. Ansonsten bleiben die Temperaturen bei um die 30 Grad, schon am Vormittag erwarten uns warme Temperaturen von über 20 Grad.

+++ Am Dienstag breiten sich die Unwetter bis in den Osten Bayerns aus, es kann ordentlich krachen. Dort, wo Donner und Starkregen vorbeiziehen, klettert das Thermometer noch ein Grad höher.

+++ Am Mittwoch erwarten uns bis zu 14 Sonnenstunden, dabei bleibt es ganztägig sehr warm: Mit 20 Grad am frühen Morgen und voraussichtlich 29 Grad um 20 Uhr erwartet uns einer der schönsten Tage der Woche und bestes Wetter, um den Grill anzuschmeißen.

Quellen: nordbayern.de / wetterochs.de / wetter.de / wetter.com