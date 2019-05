Supermarktchef getötet: Mitwitzer Raubmord neu aufgerollt

Polizei setzt zur Klärung des 13 Jahre alten Falls auf moderne Technik - vor 20 Minuten

MITWITZ - Ein Filialleiter wird in seinem Supermarkt in Oberfranken von einem Unbekannten mit Messerstichen und Tritten zu Tode gebracht, vom Täter fehlt auch 13 Jahre nach dem Raubmord jede Spur. Mithilfe neuester Technik will die Polizei den Fall nun neu aufrollen. Eine Mammutaufgabe: Die Ermittler gehen über 400 Hinweisen nach.

Ermittler arbeiten im November 2006 auf dem Parkplatz des Supermarkts in Mitwitz im Landkreis Kronach (Oberfranken). Auch 13 Jahre nach dem Raubmord fehlt von dem Täter weiterhin eine heiße Spur. © Marcus Führer/dpa



Sie haben alle Register gezogen. Zig Diensthundeführer suchten das Gebiet in und um Mitwitz rund um den Tatort ab, auch die Bereitschaftspolizei drehte dort jeden Stein um. Taucher nahmen sich 19 Teiche vor, um vielleicht beweiskräftiges Material, die Tatwaffe oder Geldkassetten, zu finden. Und auf einer Mülldeponie wurden 100 Tonnen Abfall durchwühlt. Auf dem Höhepunkt der Ermittlungen arbeiteten 50 Beamte in einer Sonderkommission, die über 700 Spuren überprüfte und rund 600 mögliche Zeugen vernahm. Operative Fallanalytiker aus München, auch Profiler genannt, erstellten ein Täterprofil.

Mit Messer aus dem Supermarkt-Sortiment niedergestochen

Der riesige Aufwand hatte aber nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Von dem brutalen Täter, der den 61-jährigen Leiter eines Supermarktes am 13. November 2006 auf bestialische Weise umbrachte und mehr als 30.000 Euro aus den Kassen raubte, fehlt nach wie vor jede Spur. Es war der Sohn des Marktleiters in Mitwitz im Landkreis Kronach, der die blutüberströmte Leiche seines Vaters am späten Abend in seinem Geschäft fand. Die Obduktion hatte ergeben, dass der 61-jährige Norbert Ottinger durch mehrere Messerstiche und Schläge auf den Kopf getötet worden war. Die Messer, die der Mörder eingesetzt hatte, stammten aus dem Supermarkt selbst und sind gesichert, erklärt Rainer Schmeußer, Leiter der Kripo Coburg, während einer Pressekonferenz. "Es könnte aber sein, dass die Tötung gar nicht geplant war, sondern die Situation eskalierte", erklärt Susanne Mechthold, Leiterin der heute zu ständigen Ermittlungskommission (EKO) "Kreisel" - benannt nach dem nahen Kreisverkehr am Tatort.

Einer der Hinweise ist ein Schuhabdruck, den der Täter unmittelbar neben dem geöffneten Tresor am Tatort hinterlassen hat. © Polizei



2007 sah das Polizeipräsidium Oberfranken in diesem Fall noch eine Chance und organisierte eine für damals noch außergewöhnliche Methode: 2300 Männer im Alter von 18 bis 45 Jahren waren aufgefordert, ihre Speichelprobe abzugeben, um diese mit den gesicherten DNA-Spuren am Tatort abzugleichen. Doch auch der erste Massengentest in Franken lief ins Leere. Jetzt aber sehen die Kripo und die Staatsanwaltschaft Coburg neue Ansätze, den Fall doch noch zu klären.

"Das noch ungelöste Gewaltverbrechen lässt uns keine Ruhe", sagt Kripo-Chef Schmeußner. 400 Ermittlungsansätze in diesem Cold-Case (Altfall) werden noch einmal bewertet. Die Ermittler setzen auf fortgeschrittene, forensische Methoden. "Beim LKA und in der Rechtsmedizin werden priorisierte Spuren von damals noch einmal untersucht", so EKO-Leiterin Mechthold. Mithilfe der verfeinerten Analysemethoden ließen sich etwa "eine Verwandtschaft zwischen dem Täter und anderen Personen nachweisen. Hierzu sind spezielle Untersuchungen im Bereich der Y-Chromosome und im Bereich der Mitochondrien-DNA zur Bestimmung der väterlichen oder mütterlichen Abstammung geplant", erklärt die Kriminalbeamtin.

Neuer Gen-Test geplant

Hoffnung setzen die Ermittler auch auf einen weiteren Gen-Test. Geplant ist, männliche Bewohner aus der Region vorzuladen, die zum Zeitpunkt der Tat im Alter zwischen 16 und 18 Jahren waren. Die Ermittler sprechen von 60 bis 80 Personen, die zum Tatzeitpunkt in der Nähe des Tatortes waren und die heute 29 Jahre und älter sind. Die Frage ist: War die Tat geplant, oder geschah sie im Zuge einer eskalierenden Auseinandersetzung? Ergeben die weiteren Ermittlungen, dass letzteres zutrifft, läuft es auf Totschlag und nicht auf Mord hinaus. Dann arbeitet die Zeit gegen die EKO-Kreisel, da Totschlag nach 20 Jahren verjährt. Mord allerdings verjährt nie.

Hinweise nimmt die Kripo Coburg unter der Telefonnummer (09561) 645-640 entgegen.