Tag der Arbeit: Unsere Ausflugstipps zum 1. Mai

Neben vielen Demos gibt es auch unterhaltsames Freizeit-Programm - vor 35 Minuten

NÜRNBERG - Mitten in der Woche lockt ein freier Tag: Der erste Mai, der Tag der Arbeit, fällt 2019 auf einen Mittwoch. Perfekt also für kurze Ausflüge ins Nürnberger Umland. Dabei locken einige spezielle Angebote. Unsere Tipps im Überblick!

Wanderungen in der Fränkischen Schweiz sind bei gutem Wetter eine super Option. © Wolfgang Scharnagl



Traditionellerweise wird am 1. Mai vielerorts demonstriert. Auch in Nürnberg sind Demo-Züge angesagt. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) unter dem Motto "Europa – jetzt aber richtig", hat ebenfalls zur Maikundgebung aufgerufen. In Nürnberg wird der Demo-Zug von der Südstadt, über die Altstadt bis hin zum Kornmarkt ziehen.

Viele nutzen den freien Tag aber auch für eine Radtour, Wandern mit der Familie oder zum Grillen im Park. Wenn das Wetter mitspielt, steht einem Ausflug in der Frankenmetropole auch nichts mehr im Weg. Der öffentliche Verkehr im Großraum Nürnberg wieder seine Freizeitlinien auf: Auf insgesamt 24 Busstrecken geht es unter anderem in die Bayerische Jura, in das Fichtelgebirge oder die Fränkische Schweiz, das Fränkisches Seenland oder die Haßberge. Außerdem fahren vermehrt Busse bis zum Naturpark Altmühltal, in das Obere Maintal bei Lichtenfels, in den Steigerwald und bis nach Bamberg. Einige der Buslinien bieten auch die Mitnahme von Fahrrädern an.

Wanderer und Radfahrer können an Sonn- und Feiertagen mit der Linie 499 das Hirschbachtal erkunden. Der Bus dreht von Königstein über Neukirchen und Etzelwang seine Runden.

Für Bierliebhaber bieten sich die Ausflugsziele rund um die Fränkische Schweiz an. Zu den Klassikern gehört hier der Fünf-Seidla-Steig, der zu verschiedenen Privatbrauereien führt. Auch in Spalt, Aufseß oder im Kreis Bayreuth gibt es ähnliche Wanderwege:

Das Nürnberger Frühlingsfest

Das Nürnberger Frühlingfest ist schon im vollen Gange und auch am 1. Mai auf jeden Fall einen Besuch wert. Vor allem für die Kinder sind die Fahrgeschäfte, die Zuckerwatte und Buden zum Feiertag eine große Freude.

Genussvolles Durchprobieren auf der Hofladentour in Forchheim

Saisonale und regionale Lebensmittel werden für viele Menschen immer wichtiger. Genau das können Interessierte bei der Hofladentour in Forchheim probieren. Der Verein Frische Ernte - Bäuerliche Qualitätsprodukte aus der Fränkischen Schweiz Forchheim e.V. lädt zu dem kulinarischen Rundgang ein. Dort kann man dann Kartoffelsalat, saftige Äpfel, Marmeladen oder Schinken probieren - alles, was das fränkische Genussherz begehrt.

In Nürnberg Maxfeld wird das Kuno-Fest gefeiert

Ab 14 Uhr warten Live-Musik, Essen und Trinken und ein schönes Bühnenprogramm für alle Besucher am Tag der Arbeit. Für die Kids gibt es extra Bastelaktionen, damit auch sie voll auf ihre Kosten kommen.

Buntes Treiben in Gostenhof

Nach den klassischen Mai-Demonstrationen findet in Gostenhof ab etwa 14 Uhr das Internationale Straßenfest statt. Live-Musik gibt es unter anderem von Contra Real, Punkrock aus Hamburg, und Autonamal, Hip Hop aus Mainz.

Die Erlanger Rädli

Traditionell zum 1. Mai findet in Erlangen wieder die "Erlanger Rädli" statt. Hier kann jedermann mit einem funktionierenden, verkehrssicheren Fahrrad mitmachen. Zwischen vier Routen, die über verschiedene Erlanger "Wahrzeichen" und Etappen führen, kann gewählt werden. Für das leibliche Wohl ist natürlich gesorgt. Auf den Etappen gibt es viele Aktivitäten zum Mitmachen und viele Vereine stellen sich vor. Dort kann man dann zum Beispiel Bogenschießen oder das beliebte Rudern ausprobieren.

Mühlenfest in Rupprechtstegen

Der Verein Mühlenkraft steht für Begegnung und Inklusion. Dies wird auch beim Mühlenfest zelebriert. In Rupprechtstegen werden Besucher empfangen und können sich dort ein Bild von der Arbeit vor Ort machen. Outdoor-Aktivitäten sind zum Beispiel ein Hauptaugenmerk von Mühlenkraft. Hier ist jeder willkommen.

Bikertreffen in Langwasser

Hobby für die einen, Lebensstil für die anderen: Am Mittwoch findet in Nürnberg Langwasser ein Biker-Treffen zur Mai-Ausfahrt statt. Schon im letzten Jahr war das Event gut besucht. Für die Biker ist das Treffen oft ein Wiedersehen mit alten Bekannten, ein Austausch und natürlich auch ein "sehen und gesehen werden". Die Motorradfahrer treffen sich den ganzen Tag über an der Münchner Straße.

Welterebezentrum eröffnet in Bamberg

Bamberg gilt als Welterbestadt - und ist daher mit ihren kulturellen Hinguckern wie dem Dom ohnehin ein beliebtes Ausflugsziel. Am ersten Mai eröffnet in der Stadt ein Welterbezentrum. Als Anlaufpunkt für Interessierte sollen dort die Besonderheiten des Welterbes "Altstadt von Bamberg" vermittelt werden, eingebettet in den Unesco-Kontext.

Biergärten und Grillplätze in der Region

Wer auf Entspannung am Feiertag setzt, der kann es sich rund um Nürnberg, Erlangen und Fürth an verschiedenen Grillplätzen gemütlich machen. Der Pegnitzgrund bietet mit seinen großen Wiesen die perfekte Kulisse. Auch im Marienbergpark, am Dutzendteich oder auf dem Bürgermeistersteig in Erlangen ist das Grillen erlaubt.Auch die Biergärten haben am Mittwoch geöffnet. Zwischen Wander- oder Radtouren bieten sie im Frankenland perfekte Raststationen - oder eigene Ausflugsziele.

